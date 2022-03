I snøføyka fikk Jonas (25) fra Trondheim sin internasjonale debut foran Hollywood-stjernene

Jonas Bahri fra Trondheim er modell og influencer, med base i Oslo.

Søndag fikk han sin store internasjonale modelldebut. Da gikk han på catwalken for luksusmerket Balenciaga under moteuken i Paris.

Det var også hans første catwalk noen gang.

– Jeg var litt nervøs. Det var veldig mange inntrykk og veldig mye følelser. Jeg føler jeg ikke helt har klart å prosessere alt enda. Jeg krasjet litt i dag, sier Bahri og ler.

Moteuka i Paris pågår nå og er en av motebransjens største begivenheter. Sammen med New York Fashion Week, London Fashion Week og Milan Fashion Week, regnes Paris Fashion Week som en av «de fire store».

– Kjempeartig opplevelse

Midt i begivenhetens sentrum var Jonas Bahri.

– Det var en sinnssyk stor oppsetning med mange hundre nydelige mennesker. Jeg synes bare det var en kjempeartig opplevelse, sier han.

I høst begynte han på en bachelor i motedesign ved Oslo Met. Før det jobbet han fem år hos det trønderske motemerket Johnny Love. Modelljobbene har alltid bare vært noe han har syslet med på siden, forteller Bahri.

Men søndagens opplevelse har gitt mersmak, sier han.

– Det er mye mer til bransjen enn det mange tenker. Modellbransjen har sine negative konnotasjoner og assosiasjoner, men det er masse talentfulle folk, blant annet innen hår, makeup og styling. Det er folk som tar deg fra stasjon til stasjon, som tar vare på deg, og som gjør alt til en opplevelse. Det er bare utrolig artig, sier Bahri.

Stjernespekket show

Bahri er signert hos modellbyrået Idol Looks i Oslo. Agent Tarek Hamidi forteller at de ble kontaktet direkte om Bahri.

– Vi er veldig stolte av ham. Balenciaga er ikke akkurat lite, det er et av verdens største merker. Når du tenker på alle modellene i verden, og de da plukker en norsk modell, det er ganske stort, sier Hamidi.

Mens kjendiser som Kim Kardashian, Diplo og Salma Hayek og Euphoria-stjerna Alexa Demie så på, og modellstjerna Bella Hadid selv gikk for motemerket, entret etter hvert også Bahri catwalken i snøføyka.

Den simulerte snøstormen skulle symbolisere klimaendringene og at snøen er i ferd med å forsvinne, skriver Vouge. Balenciagas show har i nyere tid alltid inneholdt understrømmer av profetisk advarsel, skriver motemagasinet.

– Hvordan var det å gå i snøføyka?

–Det var ekte, og det var iskaldt. Det var snømaskiner og ekte snø på runaway-en. Alt var i en stor, privat flyplass i Paris. Du måtte fokusere på å gå helt rett på linje og med riktig avstand. Du kunne fort skli og dette. Og så skal du samtidig prøve å se litt bra ut. Heldigvis har Norge forberedt meg på et slikt klima, sier Bahri og ler.

Viste støtte til Ukraina

Balenciagas kreative leder, Demna Gvasalia, flyktet i 1993 fra krig i Georgia. Den pågående krigen i Ukraina har derfor gjort sterkt inntrykk på ham, og den ble markert under motevisningen.

På en lapp på hvert av de 525 setene, sammen med en T-skjorte i fargene til det ukrainske flagget, sto det ifølge The Guardian at selv om «moteuken føles som en slags absurditet, ville det å avlyse showet ha betydd å overgi seg til det onde som allerede har såret meg så mye i nesten 30 år».

– Jeg synes det er utrolig viktig at det har en genuin mening for ham og for merket. Det gir meg en følelse av at jeg har tatt del i noe viktig og noe som gjør en forskjell. Balenciaga er det største motemerket i verden og har vært det de siste årene. At de gjør det betyr utrolig mye, sier Bahri.