Robert Pattinson om «Batman»-rollen: – Skummelt

– Det var litt skummelt å ta på seg den rollen, jeg var nervøs, innrømmer Robert Pattinson, som er siste mann ut til å spille Batman. Dersom man regne med Will Arnett, som gir stemmeliv til animerte «The Lego Movie», er Pattinson den tiende skuespilleren siden 1943 til å spille nettopp Batman.

Nå som den nesten tre timer lange «The Batman» endelig kommer til kinoene, er det også slutt på en tre år lang prosess for ham. Det har tatt tid for filmen å ankomme lerretet, ikke minst på grunn av koronasmitte og nedstenging.

– Det føles surrealistisk når jeg ser reklameplakatene som er kommet opp rundt om i byen. Da tenker jeg «skjer det virkelig nå», sier Pattinson når TT deltar på et Zoom-møte med ham og de andre hovedrolleinnehaverne.

Samarbeider

I den Matt Reeves-regisserte filmen framstilles Batman som en litt ustabil skikkelse, som ikke blir tatt helt alvorlig av politiet. Det er bare politimannen Gordon (spilt av Jeffrey Wright) som ser potensialet i mannen med masken. Og når en skurk, som går under navnet The Riddler, setter politikere og politimenn på sin drapsliste, må Batman og Gordon sammen begynne å nøste i korrupsjonsproblemene som har rammet Gotham City.

– Den Bruce Wayne dere her får møte, altså Batman bak masken, er en person som ikke ønsker oppmerksomhet, han er ingen playboy som trives blant sosieteten. Helt siden foreldrene hans ble drept, har han mer eller mindre visnet bort, sier Pattinson. Han forklarer videre om karakteren:

– Bruce Wayne har skapt seg et alter ego. Samtidig er han mer redd for å bli avslørt enn å dø.

Var nervøs

Pattinson har ikke oppsøkt noen av de andre som har spilt rollen på film før ham, for å få tips.

– Batman-karakteren kan gjøres på mange ulike måter, det er så mange lag der, og man kan sette karakteren inn i mange ulike sammenhenger.

– Men det er også noe definert ved karakteren, og første gang jeg tok på meg drakten føltes det spesielt, medgir han.

Cat Woman spilles av Zoë Kravitz, som vi har sett i filmer som «X-Men: First Class» og «Fabeldyr: Grindelwalds forbrytelser» – samt serier som «Big Little Lies» og «High Fidelity».

– Det er uvanlig å få spille en rolle der fysikken er like viktig som noe annet. Jeg trente mye, og jeg studerte katter for å kunne ta opp noe av elegansen og mykheten deres, sier hun.

The Riddler spilles av Paul Dano, som sier at selv om han alltid har beundret Jim Carrey, så hentet han ikke inspirasjon fra den berømte rolletolkningen hans av karakteren i «Batman Forever» (1995).

– Jeg tenkte ikke på de andre som har spilt karakteren. Vil du gjøre rollen til din egen, er nøkkelen å gjøre den personlig. Man må spørre seg hva man har å tilby denne rollefiguren. Går man til rollen med den innstillingen, da vil man ikke gjøre det noen andre har gjort.

Fakta om Robert Pattinson

* Alder: 43 år.

* Bor: I London, men eier også en bolig i Los Angeles.

* Yrke: Skuespiller.

* Vi har tidligere sett ham spille i filmer som «Harry Potter og ildbegeret», «Twilight»-filmene, «Bel Ami», «The Childhood of A Leader», «The Lost City of Z», «High Life», «The Lighthouse», «Tenet», «The Devil all the Time».

* Aktuell: Med «The Batman», som får norsk kinopremiere 4. mars.