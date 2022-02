Nye Gucci-fortellinger på vei

Det melder Variety.

Det er Sky Studios som er i startgropen med de to produksjonene, som ifølge produsenten Nils Hartmann «kommer til å fortelle historien om en fantastisk familie – og varemerke».

Gucci-familien skal være involvert i begge prosjektene, og Giorgio Gucci, en ung italiensk produsent, setter seg i produsentstolen for den så langt navnløse dokumentarserien.

Familjen Gucci har rettet skarp kritikk mot Scotts film, og særlig er det måten enkelte familiemedlemmer portretteres på som har falt dem tungt for brystet. I forbindelse med filmpremieren i november uttalte de at ingen konsulterte familien foran innspillingen, og at «filmen er en fornærmelse mot selskapets historie som motemerket Gucci hviler på».

Kardashian-klanen tilbake i vår Ti måneder etter at realityserien «Keeping Up With The Kardashians» tok farvel med publikum etter 20 sesonger, er det nå klart for et gjensyn.

Spesielt var de lite begeistret for måten Aldo Gucci, som i filmen spilles av Al Pacino, portretteres på, og mener også andre i familien framstilles som «ignorante og ufølsomme». Måten Patrizia Reggiani (spilt av Lady Gaga) fremstilles på, er heller ikke i tråd med familiens syn på saken. De mener Reggiani i filmen fremstilles som et offer for en mannssjåvinistisk forretningskultur, noe som ifølge dem er så langt fra sannheten som det er mulig å komme.

«Gucci har alltid vært et inkluderende selskap», heter det i uttalelsen.