Historisk siste dans ved Katta: - Vi har mange gode minner

[sticky]

– Forestillingen er årets høydepunkt her på danselinja og vi er veldig heldige som får ha en profesjonell koreografi, sier Erik Sand Angelsen.

I år presenteres utdrag fra tre koreografier fra den verdenskjente koreografen og trondhjemmeren Jo Strømgren.

– Jo Strømgren sine verk er lett tilgjengelig for publikum og avansert for utøverne. Det er et kvalitetsstempel at vi har fått lov til å gjøre hans koreografier. Elevene må strekke seg, sier Elke Selnes som var med å starte danselinja i 1994.

– Garderoben føler vi er vårt andre hjem. Vi er nesten mer på skolen enn vi er hjemme, sier Sara Johansen.

Hvit ansiktsmaling smøres på for å dra oppmerksomheten mot øynene.

– Jeg føler vi har det mer spennende i helgene enn de som drar på fest. Det er et adrenalinrush og ti ganger mer gøy å stå på scenen. Det er noe vi har jobbet lenge for, sier Sara Johnsen.

Lærerne kommer ofte med sjokolade eller noe godt i perioder der elevene øver mye.

I garderoben er det nå flere som er litt nervøse. – Eneste ritualet vi har er å huske å gå på do før vi skal ut på scenen, sier Sara Johnsen.

– Vi har mange gode minner på Katta, men jeg gleder meg skikkelig til å flytte inn i den nye skolen Cissi Klein, sier andreklassingen Sarah Stivens som øver en siste gang bak scenen.

Lyskasterene skrus på og førsteklassingene løper ut på scenen for å fremføre «The Ring».

– Det som blir så bra med en ny skole er at det blir dobbelt så mange elever på danselinja, sier Sarah Stivens.

– Vi har fått et elitestempel siden det er så få som kommer inn. Jeg syns danselinja skal være åpen for alle. Vi blir en for homogen gruppe, så det blir veldig bra å kunne ta inn flere når vi flytter, sier lærer Elke Selnes.

I tredje klasse har tolv av femten elever tenkt til å søke dans videre.

– Før jeg startet her så jeg ikke det som en mulighet å leve av dans. På skolen har jeg funnet ut hvor mye dans betyr for meg og hvor artig jeg har det. Nå klarer jeg ikke å se for meg noe annet, sier Sara Johnsen.

– Norsklæreren vår satt i forrige forestilling og gråt fordi hun ble så rørt, røper Erik Angelsen etter forestillingen.

– I morgen er det tre forestillinger. Dere må droppe trening i dag og ta det rolig for å være klar for i morgen, sier læreren Benedicte Schybaj til elevene i tredje klasse. Siste forestilling fremføres på søndag.

[/sticky]