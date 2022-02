Kine (25) hørte knapt seg selv da hun sang: – Det er det råeste jeg har vært med på

Emma Wik (20) fra Trondheim og Kine Kleveland (25) fra Buvika prøver seg i «The Voice» på TV 2.

Kleveland studerer i Levanger og er travel i lærerpraksis når Trd.by tar kontakt. Hun forteller om en unik opplevelse i TV 2-programmet.

– Det er det sykeste jeg har gjort. Punktum finale. Det var to minutter som var nesten ubeskrivelige, sier 25-åringen.

– Det er den store drømmen

Wik synger Erik Bye-sangen «Vår beste dag», mens Kleveland synger Nine Inch Nails-låta «Hurt».

– Alle som står på den scenen er flinke, og det var godt å kjenne på at jeg kunne stå innafor med den opptredenen jeg hadde, sier Kleveland.

Kleveland forteller om en artistkarriere som har blitt litt til på veien mens hun har gått. I 2021 bestemte Kleveland seg for virkelig å satse på artistkarrieren. Det har hun også fortalt om til lokalavisa.

Hun har allerede gitt ut flere låter.

– Du er ung og gjør litt forskjellig, og så kjente jeg plutselig at nå … nå kjører vi. Og det er et prosjekt jeg føler at beveger seg i riktig retning. Det er den store drømmen, og det er dette jeg elsker, sier Kleveland.

Kokte da hun fremførte

Hun sier hun er ærlig om at hun håper at «The Voice» kan hjelpe på karrieren hennes. Nå er Kleveland spent før programmet sendes fredag kveld.

Da hun sto på scenen, kokte det i alle fall, forteller hun.

– Det var så bra publikum. De bråkte så mye at man nesten ikke hørte seg selv. Det var helt vilt. Det var en musikkopplevelse. Det er det råeste jeg har vært med på. Det var dritkult, sier buvikingen.

Fikk støttende ord

Emma Wik fra Byåsen hadde knapt stått på en scene før opptredenen i «The Voice».

– Det var kanskje det skumleste jeg har gjort i mitt liv. Jeg mistet følelsene i føttene og hendene, og jeg spurte dem som sto på bakrommet om det var vanlig å få hjerteinfarkt, men de sa «nei, det har du ikke tid til å tenke på nå», og så dyttet de meg ut, sier Wik og ler.

Hun studerer i likhet med Kleveland også i Levanger. Der har de møttes, og Kleveland har vært god støtte for henne, forteller Wik.

– Kine har litt mer erfaring enn det jeg har. Jeg sa jeg var litt nervøs, men hun ba meg være trygg på meg selv. Og det var veldig fint, sier 20-åringen.