Crowe er klar for Marvel-dypdykk

Han har spilt Gladiatoren, Robin Hood, Noa og Javert i «Les Miserable» – for å nevne noen av newzealandske Russel Crowes roller. Men nå skal skuespilleren gjøre seg klar for et innhopp i Marvel-universet, når storsatsingen «Kraven The Hunter» skal bli en realitet, melder Hollywood Reporter.

Fra før er det kjent at Aaron Taylor-Johnson skal tre inn i hovedrollen som Kraven The Hunter – en av fiendene til Spider-Man.

Det er så langt ikke kjent hvilken rolle Crowe skal klyve inn i, men filmen skal ifølge planen bli premiereklar i januar 2023.