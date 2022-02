Trønderens låt er mest delt i Norge på Spotify: – Det er galskap. Artig galskap

Nå topper låta Spotifys Viral50-liste i Norge.

– Det er et surrealistisk opplegg. Jeg ble gjort oppmerksom på det lørdag eller søndag at den var nummer en, og den er fortsatt på førsteplass, Jeg vet ikke hva jeg skal tenke om det. Det er kjempeartig og stas, sier Frønes, som er fra Åfjord.

«Inst fra mæ» er laget i samarbeid med den erfarne trondheimsprodusenten Conor Patrick. Låta handler i korte trekk om kjærlighet og de fine morgenene, sier Frønes.

– Som man kanskje drømmer om og drømmer seg bort i, sier han.

Satt ut av oppmerksomheten

– Hadde du forventet dette?

– Nei, jeg skjønte at det kanskje kom til å bli oppmerksomhet rundt meg, men aldri det sinnssyke opplegget her. Det har kokt fra natt til fredag da episoden ble lagt ut, og det koker fortsatt. Så nei, det hadde jeg overhodet ikke forventet, sier Frønes.

Nå prøver 31-åringen å ta inn over seg det som har skjedd.

Det er blitt mange konsert- og intervjuforespørsler siste uken, forteller han.

– Nå skal jeg i studio med Conor og spille inn ny musikk som kommer etter «The Voice». Ellers vet jeg ikke hva framtiden bringer. Jeg tror veien blir litt til mens jeg går, og så må jeg prøve å smi mens jernet er varmt, sier Frønes.

– Det er galskap

TV 2s pressesjef, Jan-Petter Dahl, er begeistret over hvor godt Frønes sin låt har blitt mottatt etter fremføringen i programmet(+).

– Dette er utrolig gøy! Vi i TV 2 er veldig glade for at Axel hadde lyst til ta med seg denne nydelige låten inn i «The Voice» – hvor han gjorde et stort inntrykk, både på mentorene og senere TV-seerne. At «Inst fra mæ» nå topper Spotifys viral-liste i Norge er høyst velfortjent, sier Dahl.

Frønes var før deltagelsen i TV 2-programmet kanskje mest kjent for sin poesi, som han poster på Instagram.

To bøker har det resultert i.

Han hadde om lag 23 000 følgere før programmet ble sendt. Nå har tallet økt til 40 000, og Frønes opplever at diktbøkene hans blir revet vekk fra bokhyllene.

– Det er galskap – artig galskap. Nei, det er stort, sier Frønes.