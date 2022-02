Ove blir Otto i Hanks skikkelse

Det er Tom Hanks som er klar for hovedrollen i den amerikanske filmatiseringen av Fredrik Backmans suksessroman «En mann ved navn Ove». Hanks rollefigur får imidlertid navnet Otto, melder TT.

Filmselskapet SF Studios skriver i en pressemelding at man bytter hovedpersonens navn til Otto for å tilpasse filmen til det amerikanske markedet. Herfra meldes det videre at innspillingen av «A Man Called Otto» drar i gang i Pittsburgh i februar.

Letterman vender tilbake til sitt legendariske show David Letterman gjester 40-årsjubileet av talkshowet han en gang startet.

Ved siden av Tom Hanks vil vi også få se Mariana Treviño, Rachel Keller og Manuel Garcia-Rulfo i rollene. Manuset er skrevet av David Magee («Historien om Pi»), mens Marc Forster ( «Quantum of Solace») regisserer. De to har tidligere laget filmen «Finding Neverlands» sammen.

SF Studios produserer «A Man Called Otto» med Fredrik Wikström Nicastro som svensk produsent i tospann med Tom Hanks kone, skuespilleren og artisten Rita Wilson. Tom Hanks og Gary Goetzman er også med på produsentlaget.

Filmen baserer seg på Fredrik Backmans store romanhit fra 2012. Boken har solgt i mer enn sju millioner eksemplarer på verdensbasis, og den lå på New York Times' bestselgerliste i 77 uker på rad da den utkom over dammen.