Sjakklegende får ta Netflix-serien «The Queen's Gambit» til retten

Advokatene til Nona Gaprindasjvili (80) mener Netflix-serien har skadet hennes personlige og profesjonelle rykte over hele verden. Bakgrunnen er at en oppdiktet sjakkommentator i serien uttaler at Gaprindasjvili aldri spilte mot menn. Det er feil.

«The Queen's Gambit» er en dramaserie og handler om et oppdiktet kvinnelig sjakktalent i USA. Netflix mente søksmålet ikke burde behandles av retten og forsøkte å stoppe saken. Strømmetjenesten mener det er helt urimelig å anta at seerne vil oppfatte replikken som fakta, ettersom serien er fiksjon. Selskapet viser til at lovverket gir stort rom for å utøve kunstnerisk frihet når det er snakk om fiksjon.

Men en domstol i California er uenig og mener søksmålet skal prøves for retten, skriver BBC.

– Det faktum at serien er fiksjon, fratar ikke Netflix ansvar for ærekrenkelse dersom vilkårene for ærekrenkelse ellers er til stede, heter det i dommen.

Gaprindasjvili deltok i og vant flere sjakkturneringer der hun spilte mot menn på 1960- og 1970-tallet. Hun ble i 1978 den første kvinnen som fikk tittelen stormester. Georgia var den gang en del av Sovjetunionen.