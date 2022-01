Drømmer om en tredje «Mamma Mia!»-film

Hun drømmer om en ny runde ut med ABBA-låter sammen med Colin Firth, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård og Julie Walters, avslører hun.

– Dersom vi kunne dra tilbake og ha det like moro på en gresk øy, spille inn på dagtid og spise middag på en herlig taverna på kveldstid, så tror jeg ikke at noen hadde takket nei, sier hun i et intervju med Entertainment Weekly.

Men hun er realistisk nok til å si at det skal mye til for at en ny filminnspilling klaffer med skuespillernes timeplaner.

Baranski er selv aktuell i HBO-serien «The Gilded Age». Hun foreslår imidlertid at HBO kan invitere alle skuespillerne fra «Mamma Mia!» -universet og lage en gjenforening i stil med den Venner for livet- og Harry potter-gjengene hadde.

– Jeg har alltid tenkt at det ville vært så fint å møtes igjen over en middag, mens vi forteller historier og synger ABBA-låter, framholder hun i intervjuet.