Imerika fra Trøndelag vant manges hjerter i Melodi Grand Prix – nå slipper hun debutplaten

For et år siden sang Imerika seg til finalen med sin egenskrevne låt «I Can't Escape», som fikk Bugge Wesseltoft til å stemme på henne og Åge Aleksandersen til å sende melding om hvordan både sang og fremføring var «suverent!», fortalte hun NTB i fjor.

Nå melder Imerika seg med debut-EP-en «My Name Is Erika» fredag. Utgivelsen er ifølge Erika Dahlen – som er 25-åringens sivile navn – ganske så personlig og sårbar og med fokus på mental helse.

– Den handler i hovedsak om meg og mitt forhold til meg selv, sier hun til NTB.

Disse nordmennene skal til Eurovision-finalen, men ikke for Norge Neste år blir det flere kort å spille på i Eurovision-finalen for det norske publikummet.

I tekster hun kaller dønn ærlige utforsker hun sin selvforakt, dype depresjoner og uforsvarlig oppførsel, i et musikalsk landskap med mye smerte og sorg, krydret med litt humor.

– Min debut-EP er like mye et forsøk på å bli kjent med meg sjøl som å la verden få et innblikk i en kaotisk og uforutsigbar verden, forteller Imerika, som mener musikk er en bra kanal å starte den viktige praten om mental helse på.

– Mest fordi musikk er bygd på følelser. Om du vil det eller ikke, så vil musikk formidle noe. Tror også at mange som hører på musikk aktivt søker etter noe.

170 millioner til musikkfestivaler: Så mye får festivalene i Trøndelag Kulturrådet gir 170 millioner kroner til 165 musikkfestivaler over hele landet. I Trøndelag får 17 festivaler støtte.

Hun bruker selv musikk når hun hadde det tungt. Alt av Justin Vernon fra Bon Iver. Imerika liker også mer heavy musikk, som «Happiness in Self Destruction»-platen til The Plot In You, som «definitivt er et av mine topp 10-album», sier hun. Nå er det hennes musikk som skaper reaksjoner hos andre, og til NTB sier Imerika at hun får fin respons.

– Det har vært veldig interessant å se folk tolke tekstene og musikken min i hytt og pine, spesielt når folk får akkurat det jeg la i musikken min, ut av den. Jeg trives veldig godt som låtskriver. Det var alltid noen følelser og perspektiver jeg følte ble oversett som jeg hadde sterkt behov for å sette ord på, sier den LIPA-utdannede jenta som nå har platekontrakt med storselskapet Universal Music.