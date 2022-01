Nicolas Cage vil skape unik Dracula

Filmen får regi av Chris McKay og bygger på Bram Stokers klassiske skrekkroman fra 1987. Men denne gangen blir det ikke den bleke greven som får mest oppmerksomhet. Vi skal nemlig også følge hans ikke helt stabile håndlanger Renfield, som her skal spilles av Nicholas Hoult.

I et nytt intervju med Variety sier Cage at han har tittet på ulike Dracula-tolkninger i filmhistorien for inspirasjon, så som Bela Lugosis versjon fra 1931 – og Frank Langellas portrett fra 1979. Han sier seg også inspirert av Gary Oldman som iførte seg kappe for 1992-filmen «Bram Stoker’s Dracula», en film som ble regissert av Cages onkel, Francis Ford Coppola.

Cage kan videre avsløre at han ikke bare ser på vampyrfilmer for inspirasjon. Han sier at også Marina Mazepas innsats som Gabriel i «Malignant», samt Samara Morgan-figuren fra «The Ring»-universet, har gitt ham ideer:

– Jeg tenker at vi skal være opptatt av bevegelsene til karakteren. Jeg så «Malignant» og «The Ring», og jeg vil se på hva vi kan utforske når det kommer til nettopp bevegelse og stemmebruk.

Skuespilleren har også sansen for at den kommende Dracula-filmen skal bli en komedie.

– Når du får til den rette tonen med komedie og horror, som i «An American Werewolf In London», er det en fest, slår han fast.