Sjeldent fuglekvitter som kan dø ut, danket ut Abba og alle andre på toppliste

«Songs of Disappearance», som fuglekvitteralbumet heter, består av sangen til 53 av Australias mest truede fuglearter.

Det kvitrer seg forbi både albumene til Olivia Rodrigo og julefavoritter som Michael Bublé og rett inn på en femteplass på den australske albumlisten til ARIA, melder BBC.

Bak utgivelsen står BirdLife Australia, mens det er lydteknikeren David Stewarts opptak som ligger bak. Stewart har spesialisert seg på å fange opp lyden av australsk dyreliv i nær 40 år. Ofte ligger det mange timer bak et opptak av et enkelt fuglepip. Alle inntektene går til BirdLife Australias verneprosjekter, for – som lederen Paul Sullivan uttaler:

– Dette albumet er en svært spesiell plate med noen svært sjeldne opptak av fugler som kanskje ikke vil overleve om vi alle ikke samarbeider for å beskytte dem.

Etter at «Songs of Disappearance» ble sluppet tidligere i desember var det en kampanje via sosiale medier for å få den inn nettopp på topplisten. Om albumet heter det at lytterne kan «senke seg ned i lyden av ikoniske kakaduer, surret av gartnerfugler, høre en bisarr symfoni av sjøfugler og det melankolske ropet til en av de siste gjenværende nattpapegøyene».