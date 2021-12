Kulturrådet opplyser at fordelingen ble gjort på sist rådsmøte.

– At vi opprettholder tilskuddene fra ordningen, uavhengig av hva arrangørene har kunnet gjennomføre, håper vi kan bidra til at festivalfeltet kommer seg gjennom den unntakstilstanden vi er inne i, sier Jan Ole Otnæs, som leder Kulturrådets musikkutvalg for arrangør- og festivalstøtte.

Fem artister klare for Festningen 2022 Til tross for at årets festival på Festningen ble avlyst, stopper ikke det neste års planer.

– At ordningen er gitt en ekstrabevilgning på 10 millioner kroner for 2022, bidrar også til at andelen søknader som prioriteres har økt.

Totalt er det 17 festivaler i Trøndelag som får støtte av Kulturrådet. Blant dem er Pstereo, Feminalen og Olavsfest (se faktaboks).

Så mye får festivalene i Trøndelag Barokkfest 2022-2023 – 900 000 kroner

Blues in Hell – 550 000 kroner

Feminalen – 130 000 kroner

Fri resonans – 140 000 kroner

HEIM Festival – 95 000 kroner

Hilmar Alexandersen folkemusikkfestival – 900 000 kroner

Juba Juba – 400 000 kroner

Nidaros Blues – 500 000 kroner

Only Connect: Munch 2022 – 450 000 kroner

Pstereo – 900 000 kroner

Soddjazz – 300 000 kroner

Stiftelsen Trondheim Jazzfestival – 2 000 000 kroner

Transform - Trondheim World Festival – 800 000 kroner

Trondheim Calling – 450 000 kroner

Trondheim Internasjonale Olavsfest – 10 250 000 kroner

Trondheim kammermusikkfestival – 2 250 000 kroner

Vinterfestspill i Bergstaden – 1 200 000 kroner Kilde: Kulturrådet

129 festivaler har fått økt tilskudd for 2022. Blant disse er Kongsberg Jazzfestival, Oslo World, Vossa Jazz, Trondheim Jazzfestival, Midgardsblot Metal Festival, Nordland Musikkfestuke og Risør kammermusikkfest.

– Vi har, som tidligere år, vært opptatt av å prioritere festivaler som retter seg mot barn og unge, og festivaler som presenterer minoriteters kunst og kultur, sier Otnæs.