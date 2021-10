Matoma til Trondheim i desember

- Jeg gleder meg helt vilt mye til å spille i Norge igjen! Det er ikke noe som er bedre enn å runde av året med legenden Tiësto! Trondheim - gjør dere klare for den største gjenåpningsfesten Norge har sett, sier Matoma ifølge pressemeldingen fra arrangør Livesentralen.

«Kveldens beste vorspiel».

For en måneds tid siden ble det klart at det mange vil kalle EDM-ens gudfar, Tiësto, kommer til Trondheim Spektrum.

Tirsdag formiddag avslører arrangøren at det er Matoma, altså Tom Stræte Lagergren, som skal varme opp for den legendariske DJ-en.

Da han flyttet til Trondheim for å studere musikk, ante han ikke at han skulle bli superstjerne. Men siden debuten i 2015, Matoma gått fra å være en soveromsprodusent som publiserer på SoundCloud til en av de største stjernene innen dance music-sjangeren.

Ved å utgi sololåter, to album og samarbeid med alt fra Dua Lipa til Snoop Dogg har han oppnådd over to milliarder streams.

Høsten 2019 spilte han i sitt gamle nabolag under Festningen-festivalen, og Trd.bys anmelder trillet en firer på terningen: «Matoma leverte det som garantert var kveldens beste vorspiel».

Mange har også sett Matoma som dommer i sangkonkurransen The Voice.

Førjulsfest for 8000

I skrivende stund har Facebook-arrangementet for konserten over 700 personer som har sagt de skal komme, og over 1600 som har klikket på «interessert».

Arrangøren har tidligere sagt at de selv har stor tro på at de vil få solgt alle de 8000 billettene som har blitt lagt ut for salg.

Konserten i Trondheim Spektrum skjer 9. desember.