Vilde (28) og Mariel (29) har åpnet i Midtbyen: – Ganske utradisjonelt å gjøre sånn som vi har gjort nå

I et lite, småtrangt rom i Søndre gate tar to damer sats – fulle av pågangsmot, men med litt mindre sparepenger i lommene.

Rommet har de i to måneder, oktober og november. Det de viser frem overrasker til og med dem selv.

– Jeg tror ikke våre venner og bekjente skjønner hva vi egentlig lager, sier Mariel Mikalsen (29).

Mikalsen og venninnen Vilde Hage Aune (28) vil finne sin egen vei inn i en bransje som ifølge dem selv ikke er så enkel å komme inn i som ny og fersk.

– Vi satser alt vi har på å få kunsten vår ut og frem og etablere oss som kunstnere, sier Aune.

For selv om både Mikalsen og Aune har vist frem kunst ved ulike tilstelninger og anledninger, har de aldri åpnet sitt eget galleri.

– Det koster mye penger

Og i deres eget pop up-galleri, Gallery Takeover, er det kun deres egen kunst som preger veggene.

– Vi tar en kjangs for å få kunsten vår ut i Trondheim og verden, sier Mikalsen.

– Så langt som jeg vet, er det ganske utradisjonelt å gjøre sånn som vi har gjort nå, sier Aune.

Det var ved en tilfeldighet at de fikk nyss i at lokalet var til leie. Andre kunstnere var interessert i å leie, men Mikalsen og Aune trakk det lengste strået.

– Jeg har ikke kommet så godt i gang med kunstkarrieren. Jeg har bare sittet og produsert de siste fire årene. Så da er det å ta en kjangs fordi det koster mye penger å gjøre dette, sier Aune, som kom til Trondheim for fire år siden.

– Det går med noen sparepenger, men det er verd det, sier hun.

Fordeler og ulemper med sosiale medier

Aune er fra Lundamo, mens Mikalsen er fra Trondheim. De har begge vært interessert i å tegne og male hele livet. De møttes første gang på ungdomskolen, men det var først for nettopp fire år siden at de oppdaget at de hadde mye til felles.

– Vi har fulgt hverandre på kunstveien. Mariel startet litt før meg her i Trondheim, og jeg fant mye inspirasjon i det, sier Aune, som gikk Kunstfagskolen i Stavanger og jobbet seg opp et nettverk i oljebyen.

Men da faren ble kreftsjuk, ville hun bo nærmere ham og familien. I Trondheim hadde hun ikke det samme nettverket.

– Jeg ble værende her, og da måtte jeg starte litt på nytt, uten nettverket. men det er ikke verre enn at jeg bygger det opp selv, sier Aune.

Det var på sosiale medier de fant sammen igjen, og det er også på sosiale medier at de føler at de som unge kunstnere har en fordel. Begge to deler kunsten sin og «behind the scenes»-bilder på plattformen.

– Vi har en fordel med sosiale medier, men det kan også være litt utfordrende. Det er så mange stemmer og mange om beinet. Alle kriger om oppmerksomheten til folk på sosiale medier. Alt er laget for å ta oppmerksomheten vår, sier Aune.

– Blanding av fantastisk og overveldende

En annen utfordrende sak er å sette en pris på egne verk.

– Selv om du er ung, må du sette en god nok pris til at folk føler at det har en verdi. Det er et råd vi har fått fra gallerister. Men jeg synes det er vanskelig. Hva skal det koste likesom? spør Aune, som tar om lag 1400 og 1700 kroner for trykkene sine.

De to månedene de har lokalet, har de planlagt flere vernissasjer, som vil si åpninger. Da skifter de to kunstnerne ut alt i galleriet.

Den første vernissasjen var tidligere i oktober og en suksess, forteller de.

– Det er blanding av fantastisk og overveldende følelse. Fordi det er noen som kjøper det du har laget og har valgt å ta det med seg hjem. Jeg synes det er så fint, sier Mikalsen.

– Det er den beste følelsen. Da vet du at du har gjort noe riktig, sier Aune.