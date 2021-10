Dette er årets Uke-navn

- Vi ville lage et Uke-navn med masse energi, og det synes jeg at vi har klart. Det gir i hvert fall meg en skikkelig følelse av fest, og det høres ut som det kunne vært et Ukenavn på forrige 20-tall. Så kan man jo trekke sine egne historiske paralleller.

Det sier Kristian Løvland, leder for fortfatterkollegiet til Uka, i forkant av avdukingen.

Alan Walker til Trondheim i oktober DJ-en med over 50 millioner streams inntar Dødens dal under årets Uka-festival.

- Jeg ble rørt til tårer da jeg så det

Like før midnatt natt til torsdag hadde hundrevis av mennesker samlet seg utenfor Studentersamfundet, spent på hva årets Uke-navn - og med det også årets revynavn - ville bli.

Revyen blir alltid beskrevet som hjertet av Uka, og i år er det revynavnet som setter navnet på årets festival:

Razzmatazz.

Forfatterkollegiet som skriver revyen og setter revynavnet, har jobbet i godt over et år med dette, men det endelige navnet ble ikke satt før i februar 2021.

Så hva betyr egentlig dette navnet?

- Spetakkel! Bråk! Rabalder! forteller Løvland.

Ukesjef Max Meinich sier seg enig i følelsen han får av navnet:

- Jeg er ikke med på å bestemme Uke-navnet, så jeg får også bli overrasket! For meg er Razzmatazz et perfekt navn på Uka-21, og jeg ble rørt til tårer da jeg så det. For meg har ordet mange betydninger, men mest av alt er dette et pek til hvordan Ukerevyen og Uka-21 skal være.

- Vi får æren av å arrangere frigjøringsfest, og da skal det selvsagt være litt «razzle dazzle», sving og fart!

En av verdens største DJ-er til Trondheim i desember Det mange vil kalle EDM-ens gudfar inviterer til førjulsfest når han inntar Trondheim Spektrum.

Full festival uten restriksjoner

Revysjef Ida Haveraaen forteller litt om prosessen:

- Alt arbeidet med årets Uke-revy har foregått under pandemien, og det at vi har premiere et par uker etter gjenåpning kunne ikke passet bedre. Årets Ukenavn er det vi skal dra med oss inn i de nye 20-årene.

Tradisjonelt har Uke-navnet pleid å ha tre betydninger, men det har det ikke i år. Løvland i forfatterkollegiet svarer at det rett og slett får holde med én i år.

Nedtellingen og navneavsløringen markerer at Norges største kulturfestival, Uka, offisielt har åpnet. Hele veien har studentene planlagt for å kunne gjennomføre en «normal» festival uten koronarestriksjoner, og det ser det altså ut til at det blir.

Det betyr store konserter i Dødens Dal, Trondheim Spektrum og på Samfundet, trønder- og oktoberfest, i underkant av en måned til ende.