Sterke beskyldninger fra Alanis Morissette i ny HBO-dokumentar

– Det tok meg år i terapi for selv å innrømme at jeg hadde vært et offer. Jeg sa alltid at jeg samtykket, og så ble jeg minnet om at «hei, du var 15, du kan ikke samtykke som 15-åring, sier Morissette i dokumentaren, og sikter til Canadas lovgitte alder for samtykke, som er 16 år.

Riktignok var den 14 år da overgrepene skal ha skjedd, men loven tok ifølge Washington Post høyde for at alderen kunne være høyere når det var snakk om misbruk av tillit, autoritet eller avhengighet.

Idag er Alanis Morissette klar i talen, og kaller mennene for «pedofile» og at de begikk såkalt «statutory rape», altså seksuell omgang med barn under 16 år. Hun navngir dem ikke, slik hun heller ikke tidligere har fortalt hvem sanger som «You Oughta Know» handler om. Da de angivelige overgrepene skjedde, prøvde hun å si fra.

– Jeg fortalte det til noen, og det falt på en måte på døve ører. Det pleide vanligvis å bli et «reise seg opp og gå ut av rommet»-øyeblikk, sier hun i dokumentaren, ifølge avisen.

Men samtidig later Alanis Morissette til å være misfornøyd med dokumentaren, som har premiere på filmfestivalen i Toronto denne uken: Ifølge avisens anonyme kilde akter hun visstnok ikke å gå på premieren. Det er også uvisst om hun vil drive PR for filmen når HBO slipper den på strømmetjenesten senere i høst.

Regissør for «Jagged» er Alison Klayman, som tidligere har laget dokumentarportretter av Ai Weiwei og Carmen Herrera. Hun uttaler til Washington Post at hun ikke vil spekulere rundt Morissettes følelser.

– Jeg håper selvsagt at Alanis kunne vært her. Det var et privilegium å lage filmen og jeg er svært stolt av den. Forhåpentligvis blir det flere sjanser i fremtiden for at hun kan komme til filmarrangementer.

Morissettes publisist ønsker ikke å kommentere saken overfor avisen.