Britney Spears har forlovet seg

I en video på Instagram viser 39-åringen fram en stor diamantring.

Paret har vært sammen i fem år. Hun møtte den tolv år yngre iranskfødte modellen og personlige treneren i 2016 i forbindelse med opptak til sin musikkvideo «Slumber Party».

Britney Spears har vært gift to ganger før. I januar 2004 giftet hun seg med barndomsvennen Jason Allen Alexander i Las Vegas. 55 timer senere ble ekteskapet annullert.

I juli samme år forlovet hun seg med danseren Kevin Federline, som hun møtte tre måneder tidligere. Senere samme år giftet de seg. Etter knapt tre år var det slutt. Spears har to sønner med Federline.

Britney Spears er for tiden i en rettssak mot sin far Jamie Spears, som har hatt kontroll over formuen hennes i 13 år. Hun krever at han fratas rollen som verge.