Trilogien «Shadow & Bone» avsluttes

Samtidig begynner innspillingen av sesong to av TV-serien. Den første sesongen ble sluppet på Netflix i april 2021, og i juni ble ny sesong bekreftet.

Tredje sesong av «You» får premiere Netflix har bekreftet at den tredje sesongen av «You» får premiere 15. oktober.

Leigh Bardugo har solgt over tre millioner bøker verden over og er blitt noe av et fenomen i fantasysjangeren. Her hjemme har redaktør Pål Stokka i Gyldendal vært en stor pådriver for å fremme trilogien I Norge.

– Det er få fiktive universer som fenger meg så mye som Leigh Bardugos, sier han om sitt engasjement.

Handlingen i bøkene er lagt til landet Ravka – og hovedpersonen er den unge Alina Starkov. Hun besitter en urgammel kraft, som vekkes til live når hun må redde sin beste venn.

De tidligere bøkene i serien heter «I lysets makt» og «Stormangrep».

Trilogien er oversatt av Hilde Stubhaug og «Fra asken» lanseres 10. september