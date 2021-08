Avslører det som kan bli Ukas største konsert noensinne: – Jeg tror det blir folkefest

Nå avslører Uka og Trondheim Spektrum det som kan bli Ukas største konsert noensinne.

For i oktober kan 12 000 publikummere få slippe inn i Trondheim Spektrum som en del av Uka-21 – om alt går etter planen.

Det vil bli om lag en dobling av kapasiteten for Uka, som har hatt Dødens dal som største konsertarena tidligere.

– Det blir den største arenaen som Uka noen gang har arrangert konsert på. Det ligger an til å bli ukas største konsert noensinne, sier ukesjef Max Meinich.

Det er Andreas Haukland, bedre kjent som Tix, som skal trekke folk til Spektrum.

Tix har bare i år vunnet både Spellemann, gått til topps i Melodi Grand Prix og representert Norge i Eurovision.

– Jeg tror det blir folkefest, sier Meinich.

Fra før er Ruben, Isák, Tacobitch, Jaga Jazzist, Veronica Maggio og Musti blant artistene som er lista opp på programmet i høst.

Skrapte på døra i 2018

Trd.by møter de ferske samarbeidspartnerne der konserten vil ta plass 28. oktober.

– Det er egentlig litt morsomt at vi står her nå. Det er en milepældag for oss – og spesielt for meg, som var nyansatt i 2018, sier Eva Annie Svendsen, som er administrerende direktør for Trondheim Spektrum.

I 2018 var Trondheim Spektrum under rehabilitering og skulle utvides.

– Da sto ukesjefen og skrapte på døra mens dette fortsatt bare var en byggeplass. Jeg gikk rundt med hjelm og verneutstyr, og ukesjefen ønsket en prat. Det var det aller første kundemøtet jeg tok da jeg begynte som direktør i Trondheim Spektrum, sier Svendsen.

– Og nå står vi her og har signert. Så det er en fantastisk fin dag, sier hun.

Det var den forrige ukesjefen som startet arbeidet. Tre år senere kunne Meinich endelig fullbyrde det.

– Vi har hele tiden vært innstilt på et samarbeid, og er veldig, veldig fornøyd med endelig å ha fått det til, sier han.

– Vi ser at byen og studentene er leie

Ved valget av Tix legger ukesjefen også vekt på at artisten har vist at han har vært opptatt av trygge gjennomføringer under pandemien.

– Vi ser at byen og studentene er leie av utsettelser, og vi er innstilte på å gjennomføre. Trygt, selvfølgelig, sier Meinich.

Regjeringen har sagt at de tror samfunnet er helt gjenåpnet igjen i slutten av september.

Sammen med Trondheim Spektrum har de likevel lagt flere ulike planer, i tilfelle de ikke kan ha full kapasitet.

Svendsen i Trondheim Spektrum er optimistisk.

– Vi håper at vi ikke trenger det når oktober kommer, men vi er i hvert fall berett. Vi deler det inn i så mange kohorter som vi kan og som vi får lov til av myndighetene, sier hun.