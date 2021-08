Covergutten på Nirvanas «Nevermind»-album går til søksmål – 30 år etter

Søksmålet, som ble fremlagt denne uken, hevder at de saksøkte har brutt føderal lovgivning om overgrepsmateriale. Det fremholdes videre at Spencer Elden i kjølvannet har pådratt seg varig mén av deres angivelig «seksuelle utnyttelse av barn i kommersiell sammenheng», skriver TMZ.

Dermed må de gjenlevende Nirvana-medlemmene Dave Grohl og Krist Novoselic så vel som bostyret etter Kurt Cobain svare for seg. Det samme gjelder fotografen – som fikk hjelp av Spencers far til å rigge opp kamerautstyret, designeren, Universal Music og Geffen Records, som ga ut skiven, og Chad Channing – Nirvanas trommeslager fra 1988–90.

Premieredato for «Maskorama» er klar Seersuksessen «Maskorama» kommer tilbake på TV-skjermene. Sesong 2 vil muligens ha publikum i salen dersom smittesituasjonen tillater det.

I sakspapirene hevdes det at «Cobain gikk med på å redigere Spencers bilde» med et klistremerke. Men albumet ble likevel utgitt uten klistremerke og har solgt 30 millioner eksemplarer til nå. Nå hevder Spencer Elden at verken hans foresatte eller han selv noensinne har undertegnet på bruk av bildene og krever en skadeserstatning på 150.000 dollar per saksøkte, samt å få dekket utgifter til advokat og rettssak.

Verken Grohl, Novoselic eller Cobain-boet har hittil kommentert søksmålet. BBC fastslår at ikke-seksualiserte bilder av barn vanligvis ikke betraktes som overgrepsmateriale i USA, men at Eldens advokat hevder at dollarseddelen som ble tilføyd digitalt, får babyen «til å fremstå som en sexarbeider».

Varsler ny strømmetjeneste til Norge Erstatter dagens tjeneste, som ble lansert bare for noen måneder siden.

Spencer Elden er i dag 30 år. Allerede i et intervju med Time i 2016, da «Nevermind»-albumet var 25 år, sa han at han hadde vurdert å gå til rettslige skritt og at han aldri hadde klart å venne seg til det å pryde plateomslaget, selv om han flere ganger tidligere har gjenskapt bildet på fotoopptak og har albumtittelen tatovert på brystkassen.

– Det er tøft å ikke bli opprørt når du hører hvor mye penger det involverte. Når jeg går på baseballkamp og tenker på at «alle her har antakelig sett min lille babypenis», så føles det som om deler av mine menneskerettigheter er blitt opphevet, sa Elden i 2016-intervjuet.