Venter kinofest i høst – med James Bond og familien Gucci

Og nå er det store spørsmålet: Kommer familien Gucci, James Bond og gjengene i West Side Story til et lerret nær deg?

Det håper kinoaktørene – som drømmer om å fylle salene i en verden der ordet fullvaksinert åpner for stadig større sosialisering.

For storfilmene står i kø: James Bond-filmen «No Time To Die», sci-fi-eventyret «Dune» og flyoppfølgeren «Top Gun: Maverick» er blant filmene som er forventet å ankomme kinolerretet før jul.

– Optimisme

I det optimistiske scenarioet kommer alle disse filmene til å få boltre seg på kino framover. Men all uro og usikkerhet i film- og kinobransjen er ikke blåst bort. Og hvordan er egentlig reglene for smittevern på kino akkurat nå.

– For tiden er 500 makstallet i kinosalene, men noen kommuner er mer restriktive, blant annet Bergen der det nå er 100 som er maks. I tillegg skal det være en meter mellom hver person eller husstand/kohort, sier Guttorm Petterson, administrerende direktør i Film & Kino: Bransje- og medlemsorganisasjonen som representerer Kino-Norge – og jobber for kinoens interesser og vilkår.

På spørsmål om hvordan stemningen er i kinobransjen akkurat nå, svarer han:

– Det er klart en optimisme å spore, med mange kommende store og viktige filmer inkludert en rekke norske titler som nå endelig slippes på kino. Hvorvidt det er nok til å bli et «normalår» er for tidlig å si. I Storbritannia regner de med 80–85 prosent av normalen. Kanskje blir det noe tilsvarende her. Avhengig av at det ikke kommer noen ny bølge med covid-19 varianter – og at mange nok er vaksinert effektivt.

– Kan ta litt tid

I likhet med de fleste filmentusiaster har Petterson selv noen favoritter han gleder seg til å se på kino. Filmer han gjerne skulle sett på lerret – og ikke på skjerm – er blant annet Oscar-vinneren «Nomadland» og superheltfilmen «Black Widow»

– Samt andre filmer fra Disney, som har valgt å prioritere sin egen strømmetjeneste Disney+, sier han.

– Hvilke kommende storfilmer tror du kommer til å trekke mest folk fremover, Petterson?

– Åpenbart James Bond-filmen «No Time to Die», som skal ha premiere 1. oktober. I tillegg tror jeg flere norske filmer kan hevde seg.

Så er spørsmålet om folk har endret sine kinovaner i tiden med nedstenging. Film og kinosjefen håper ikke det:

– Mens koronaen herjet som verst var jo folk tvunget til å se film andre steder, enten fordi kinoene var stengt, restriksjonene var strenge og filmene uteble.

– Noen mindre filmer har nok profittert på at konkurransen ikke har vært så hard. Jeg er veldig optimistisk med tanke på at folk vil komme tilbake for å oppleve film sammen med andre under optimale forhold! Men det kan ta litt tid.

Noen kommende internasjonale filmer i utvalg – med planlagt premiere

«Dune». Regissør Denis Villeneuve gjør sin vri på Frank Herberts sci-fi-roman. På den stjernespekkede rollelisten finner vi Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson og Stellan Skarsgård. Premiere: 15. september.

«No Time To Die». James Bond har forlatt MI6 – men noen hvilepuls blir det ikke. Regn med den vanlige mengden med action i denne flere ganger utsatte storfilmen. Svenske David Dencik dukker opp side om side med Daniel Craig. Premiere 1. oktober.

«Halloween Kills». Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) fortsetter kampen mot marerittonde Michael Myers i denne fortsettelsen av Halloween-filmserien. Premiere 15. oktober.

«Hotel Transylvania 4». Mange gleder seg til å ta med hele familien på kino igjen. Og det blir fargesterkt gjensyn med skrekk og kos-gjengen når «Transformania» har kinopremiere 15. oktober.

«Jackass Forever» er den fjerde kinofilmen om den lettere grenseløse gjengen fra den populære MTV-serien. Premiere 22. oktober.

«Venom: Let There Be Carnage». Det er langt fra slutt på å trenden med amerikansk superheltfilm. Her møter vi blant andre Tom Hardy og Woody Harrelson. Premiere 22. oktober.

Familien Addams er i likhet med Transylvania-gjengen både koselig, litt skummel og veldig animert – og en annen mulighet for hele familien til å samles foran lerretet igjen. «Familien Addams 2» får premiere 29. oktober.

«Eternals» beskrives som en aldri så liten joker – og en nokså stjernespekket sådan – i filmhøsten. Det er Oscar-vinneren, den kinesiske regissøren Chloé Zhao («Nomadland»), som har forlatt realismen til fordel for et realt eventyr. Angelina Jolie er om bord. Kinopremiere 3. november.

«Last Night in Soho». Edgar Wright regisserer Anya Taylor-Joy («The Queens Gambit») og Thomasin McKenzie («Jojo Rabbit») i det som omtales som en psykologisk dramathriller om en ung kvinne som drømmer om å bli motedesigner. Premiere 5. november.

«Top Gun: Maverick». Over 30 år etter at originalfilmen fløy seg inn i hjerter og til toppen av kinolistene inntar Tom Cruise Pete «Maverick» Mitchell-rollen igjen. Fest setebeltet, det advares om flyakrobatikk og luftige svev. Premiere 19. november.

«House of Gucci». Filmen er inspirert av historien om familien bak det Italienske motehuset Gucci, og i to av rollene ser vi Lady Gaga og Adam Driver. Premiere 26. november.

«West Side Story». Steven Spielberg har blåst liv i den gamle konflikten mellom gjengene Sharks og Jets i 1950-tallets New York. Premiere 10. desember.

«Spider-Man: No Way Home». Tom Holland, Zendaya og Benedict Cumberbatch er klare med litt mer Spider-man-moro, og går alt etter planen lander de på kinoene midt i førjulsstria. Premiere 17. desember.

«The King's Man» er filmen som lar oss bli kjent med opprinnelsen til det aller første uavhengige intelligensbyrået, melder filmweb. I hovedrollene møter vi blant andre Gemma Arterton, Aaron Taylor-Johnson, Matthew Goode, Ralph Fiennes og Djimon Hounsou. Premiere 22. desember.

