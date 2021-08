«Game of Thrones»-skaperen gir seg i kast med ny bok

Mens Martin fortsatt lar fansen vente på de to lovede og avsluttende bøkene i romanserien «A Song of Ice and Fire», som altså «Game of Thrones»-serien er basert på, melder han på bloggen sin at det kommer en ny tegneserieroman.

Det er en science fiction-serieroman kalt «Voyaging», der kunstneren Raya Golden står for illustrasjonene. Der vender George R.R. Martin til et univers han skapte på 1980-tallet.

– Lenge før jeg i det hele tatt drømte om Westeros, hadde jeg en annen setting jeg stadig vendte tilbake til i en lang serie med noveller og også en roman («Dying of the Light»). The Thousand Worlds-historiene strakte seg over århundrer og lysår, og hadde sin egen besetning med helter, skurker, legender og fargerike karakterer … ingen av dem mer fargerik enn handelsmannen (og økologisk ingeniør) Haviland Tuf, hovedpersonen i en lang serie historier jeg samlet i «Tuf Voyaging», skriver George R.R. Martin.

Forfatteren sier han alltid ønsket å skrive flere historier om Tuf, men så kom andre romaner – ikke minst «A Song of Ice and Fire» – imellom. Men nå er bokkontrakten klar for «Voyaging», der første bok ut er en adapsjon av hans novelle «The Plague Star». Og med Tuf i hovedrollen.