Johanna (24): – Vanskelig å få forståelse for hvor tidkrevende det er

– Jeg har alltid blitt rådet til å skaffe meg en trygg jobb, så jeg har alltid kviet meg litt for å starte med kunst, sier Warberg.

Men for noen år siden turte hun likevel å ta sjansen.

– Det er litt tilfeldig. I 2018 måtte jeg slutte på studiene, i tillegg til at jeg ble sykemeldt fra jobben min. Da begynte jeg å selge noen små prints av tegninger på Tise. Det gikk jo veldig bra, så nå har jeg startet egen nettbutikk.

På nettbutikken selger hun alt fra tegninger og plakater til tepper, speil og skulpturer.

– Det er vanskelig å si hvor ideene kommer fra. Jeg har alltid hatt masse ideer og tanker i hodet, så det kommer egentlig ganske automatisk.

I tillegg får hun mye inspirasjon fra omgivelsene sine.

– Det er kanskje litt klisjé å si, men jeg får inspirasjon fra overalt, og kanskje spesielt fra popkultur, og typiske trender innenfor klær og interiør.

Populære plakater

Hvor fort verkene blir solgt, varier.

– Det kan ta alt fra noen sekunder eller minutter, til flere måneder eller så blir det kanskje ikke solgt i det hele tatt.

Men det er spesielt plakatene med referanser fra popkulturen som blir solgt fortest, forteller hun.

Liker å overraske

I tillegg til plakater, lager hun også kunst med politisk budskap.

– Jeg ønsker å bidra i samfunnet med det jeg kan gjøre, så jeg har for eksempel brukt kunsten min til å samle inn penger til veldedighet. Det er noe jeg synes er veldig givende.

Hun har blant annet tidligere laget en plakat som viste ofre for politivold i USA.

Hun har også laget statement-øredobber som ser ut som tamponger og vulvaer.

– Jeg var litt i mitt feministiske hjørne, og ønsket å fjerne tabuet fra det feminine. I tillegg liker jeg å lage ting folk ikke helt forventer, og å skape en sjokkeffekt.

Alltid ønsket å jobbe med tekstiler

Det siste Warberg begynte med, er tufting som er en form for veving. Med tuftepistolen lager hun blant annet tepper og speil.

– Det var veldig tilfeldig at jeg begynte med det. Jeg fikk opp en video av en mann som drev med det på Tiktok, og så fikk jeg opp flere og flere slike videoer. Til slutt bestemte jeg meg for å bestille meg en tuftepistol selv.

Warberg har alltid hatt lyst til å jobbe med tekstiler, og nå har hun endelig fått muligheten.

– Det er kult at jeg kan sitte å lage tepper på egen hånd, uten å måtte gå til en fabrikk.

Tror folk blir skremt av prisene

Akkurat nå er det tufting som står i fokus hos Warberg, men dessverre er det ikke like lett å få solgt disse produktene.

– Det tror jeg handler mye om prisen.

Kuteppet på bildet ovenfor ble for eksempel lagt ut for 4670 kroner.

– Prisen må være høy fordi disse produktene er både dyre og tidkrevende å produsere.

Hun tror at folk har en tendens til å ikke se hvor mye arbeid det ligger i tekstilarbeid.

– Det er vanskelig å få forståelse for hvor tidkrevende det. Som kunster og liten bedrift blir du ofte sammenlignet med sider som Wish som selger masseproduserte produkter, laget av underbetalte arbeidere.

Hun ser på fast fashion-trenden som problematisk.

– Nå har jeg begynt å legge ut progressvideoer for å vise at jeg faktisk står og lager dem for hånd.