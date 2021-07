Setter pandemirekord – igjen

Dermed blir fartseventyret den første Hollywood-filmen som passerer landemerket en halv milliard innspilte dollar under koronapandemien, melder Deadline.

Forrige film som oppnådde dette tallet var «Star Wars: The Rise of Skywalker» i 2019.

Disse serienyhetene bør du få med deg hos Netflix, HBO og Disney+ Vi har sjekket premieredatoene for nye sesonger og helt nye serier på de tre ulike strømmetjenestene - sånn at du slipper.

På hjemmebane spilte «Fast and Furious 9» ifølge Box Office Mojo inn nær 33 millioner dollar, eller 283 millioner kroner, på de fire dagene i den ofte innbringende langhelgen rundt 4. juli. I resten av verden spilte den inn 23,8 millioner dollar, godt hjulpet av at den toppet på fem markeder rundt i verden, deriblant i Spania hvor den satte pandemirekord til tross for konkurransen fra fotball-EM.

Her hjemme troner «Fast & Furious 9» også øverst på Kinotoppen for andre helg på rad. Etter å ha blitt sett av 66 525 kinogjengere i premierehelgen, lokket den imidlertid bare 18 859 sist helg.

«Game of Thrones»-forfatteren lover en annen slutt Forfatter George R.R. Martin arbeider fortsatt på den sjette delen av «A Song of Ice and Fire»-fantasyserien, boken «The Winds of Winter».

På andreplass på Deadlines oversikt over de filmene som har gjort det best globalt denne helgen kommer for øvrig «1921», beskrevet som en propagandafilm sluppet 1. juli i anledning 100-årsjubileet til det kinesiske kommunistpartiet. Den har totalt spilt inn 34,2 millioner dollar disse fire dagene.