Niclas fra Trondheim er blant topp ti i Europa: - Dette hadde jeg aldri trodd! Det er helt vilt

- Jeg ble helt satt ut! Jeg har vært med i lignende konkurranser tidligere, og vet hvor utrolig trangt det nåløyet er.

Det sier Niclas Andvik fra Trondheim til Trd.by. Han går også under et annet navn: DJ Patay. Nå står han overfor en mulighet som han beskriver som en potensiell «gamechanger».

- Helt tilfeldig

I juni har radiokanalen NRJ jaktet på Europas neste store musikkprodusent, og det har kommet bidrag fra 16 land som har vært med i konkurransen. Blant de ti gjenværende finalistene er to av dem fra Norge, der begge bidrag stammer fra Trøndelag.

Det ene norske finalisten er Primacy Funk & Emsky med bidraget «Together», der Emil Andersen fra Stjørdal er en av to bak låta. Det andre bidraget er det Niclas fra Trondheim som står bak.

- For min del var det helt tilfeldig at jeg sendte inn sangen min. Det var en kollega av moren min som tipsa om konkurransen, jeg fikk sendt inn sangen fem dager før fristen, og så ble jeg plutselig ringt opp fra NRJ.

Låten som ble plukket ut som finalist av juryen fra NRJ og plateselskapet Sony, «Playboy», beskriver Niclas som en house-inspirert poplåt, laget for en god stund tilbake. Når han helt til topps, vil han få platekontrakt med Sony. I tillegg blir sangen hans spilt for millioner av lyttere på alle NRJs kanaler.

- Vi er veldig fornøyde med å ha to norske bidrag blant topp ti i konkurransen om å finne Europas neste DJ-talent. Det viser at Norge så absolutt er å regne med på det internasjonale musikkartet, sier Stian Røste, program director i NRJ Norge i en pressemelding.

Men først må stemmer mobiliseres, før vinneren kåres førstkommende mandag.

Bråstopp i pandemi

Niclas begynte for alvor å jobbe som DJ mot slutten av videregående, der han først hjalp til på nattklubber før han etter hvert fikk flere spillejobber.

- Inspirasjonen kom fra skolefester på de ulike utestedene, der jeg så hva DJ-ene der gjorde. Jeg ville fortelle egne historier med musikken, skape gode opplevelser for folk.

Etter hvert begynte han å lage sin egen musikk, og har de siste årene spilt mye på ulike steder her i Trondheim og rundt omkring i Norge.

Så kom pandemien.

- Det ble bråstopp. Jeg jobbet også med events på hotell, og gikk fra to jobber med fem fulle arbeidsdager og tre gigs i uka, til rett på sofaen. Da søknadsfristen for høyere utdanning gikk ut i april, bestemte jeg meg for å begynne å studere «music business management».

- Hva ville det bety for deg å vinne denne konkurransen?

- Det ville ha vært en skikkelig booster. Etter koronaen har det vært tyngre å lage ny musikk, å hente inspirasjon til noe nytt. Det å vinne ville være en gamechanger.