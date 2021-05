Schwarzenegger på spionferd for Netflix

Det er Hollywood Reporter som melder om de nye planene til skuespilleren og den tidligere California-guvernøren. Dette blir hans første hovedrolle i en TV-serie, heter det videre herfra.

Den så langt utitulerte serien skal ifølge de første meldingene handle om en far (Schwarzenegger) og datteren has, spilt av Monica Barbaro, som begge er CIA-agenter – men som ikke vet at den andre også er det.

Bak serien står blant andre Nick Santora, en av medskaperne bak blant annet «Sopranos» og «Prison Break».