Hun skal spille i Disneys «Eventyr i New York»-oppfølger

Originalfilmen var en satire over klassiske Disney-musikaler, og her så vi eventyrprinsessen Giselle – spilt av Amy Adams – bli sendt til New York av sin onde stemor, spilt av Susan Sarandon.

Vel framme rammes hun av diverse uhell og rett som det er bryter hun ut i sang sammen med småfugler, rotter og ekorn.

Filmen ble nominert til tre låt-Oscar, for sangene «Happy Working Song», «So Close» og «That's How You Know».

I den nye filmen «Disenchanted» vender Amy Adams tilbake til Giselle-rollen, mens Maya Rudolph, Yvette Nicole Brown og Jayma Mays alle skal spille skurker.

Innspillingene går i gang nå i vår, og filmen skal etter hvert ta plass i strømmetjenesten Disney+ sitt utbud.