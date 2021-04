Billie Eilish setter dato for albumslipp

Albumtittelen er «Happier Than Ever», men Variety mener å se at det kan dreie seg om en noe ironisk tittel – siden Billie Eilish ser tårefull ut på plateomslaget hun har delt i sosiale medier så vel som på store billboards.

Også titlene peker hen mot at Eilish fortsetter sin lyrisk mørke reise, med låter kalt «Getting Older», «I Didn’t Change My Number», «Everybody Dies», «Lost Cause» og flere til.

Låtene, ja – hele platen – er et resultat av lockdown og covid-19-tiden, fortalte ungjenta nylig på talkshowet til Stephen Colbert. Det gjorde at hun for første gang siden karrieren begynte å ta av i 2016 ikke har turnert.

Selv skriver hun at «Happier Than Ever» er hennes favoritt blant alt hun har skapt hittil, og at hun er både nervøs og ivrig etter at fansen skal lytte til platen.

– Jeg har aldri følt så mye kjærlighet for et prosjekt som jeg gjør for dette. Håper dere føler det jeg føler, lyder det fra Billie Eilish.

Andrealbumet utkommer mer enn to år etter debuten «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?,” som herjet godt på Grammy-prisutdelingen i 2020: Eilish og/eller broren Finneas vant Årets album, Årets plate, Årets sang, Beste nye artist og Beste produsent, ifølge Variety.