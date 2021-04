Youtuberen blir historisk Eurovision-programleder – det kan det bli bråk av

NRK skriver at dette er første gang i konkurransens 65-årige historie at en åpen transperson har ledet showet. De Jager (27) er mer kjent som Nikkietutorials, navnet på YouTube-kanalen hun slo gjennom på med sminkevideoer allerede som 14-åring.

I dag er hun Nederlands største internettstjerne med 14,5 millioner følgere på Instagram og 13,8 millioner på YouTube. I 2020 ble hun utnevnt til FN-ambassadør.

Men det var ikke før i januar i fjor at skjønnhetsvloggeren sto frem som transperson i en video. Den la hun ut for å ta styring på sin egen historie – etter at hun ble forsøkt utpresset. Det skjedde måneden før det ble offentliggjort at hun skulle presentere Eurovisions online-innhold.

Som kjent ble Eurovision avlyst, og da dukket Nikkietutorials opp i samme rolle i plaster på såret-sendingen «Eurovision: Love Shine A Light». Men nå har hun tatt steget videre. Blant dem som jubler for dette er Esben Esther Pirelli Benestad, som sier til NRK:

– Det betyr jo bare at vi er bra nok! Det viser at vi kan brukes til nesten hva enn det skulle være. Når vi får en så sentral rolle, i et så sentralt og viktig program, gir det signaler til oss om at vi er velkomne i verden.

Nikkietutorials skal dele programlederrollen med Edsilia Rombley, Chantal Janzen og Jan Smit i mai.

Eurovision-ekspert og styreleder i escNorge, Mandy Pettersen, synes det er helt fantastisk at Nikkie De Jager skal være programleder, men er forberedt på at det kan skape reaksjoner ute.

– Vi har sett at enkelte land har prøvd å stanse bildene på grunn av noe så uskyldig som et Pride-flagg tidligere. Så jeg vet dette kommer til å skape bråk blant enkelte grupper. Det vil nok være de som, også her, kommer til å prøve og stanse bildene av en vakker transkvinne på scenen der hun hører hjemme, sier Pettersen som oppfordrer alle til å støtte Nikkietutorials når hun entrer Rotterdam-scenen i mai og heie høyest.

Selv har Nikkietutorials lagt ut et bilde av seg selv overskrevs på en enhjørning - med ordene:

- Hopp på, bestevenner. Nå skal vi nedkjempe transfobene!