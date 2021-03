Roberts og Clooney gjenforenes i romantisk komedie

Filmen skal regisseres av Ol Parker som står bak «Mamma Mia! Here We Go Again».

Historien om Robbie Williams på vei mot det store lerretet – nå «The Greatest Showman»-filmskaper Michael Gracey snuser på muligheten til å lage en biografisk film viet Robbie Williams – og har allerede snakket med hovedpersonen selv.

Innspillingen starter senere i år, ifølge Deadline. Filmen skal etter planen vises på kino og ikke sendes rett på strømmetjenester, en skjebne mange storfilmer har lidd den siste tiden på grunn av koronapandemien.

Roberts og Clooney har tidligere spilt mot hverandre i Steven Soderberghs «Oceans Eleven» i 2001 og «Money Monster», som ble regissert av Jodie Foster i 2016.