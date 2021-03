Grant spiller skurk i rollespillfilm

Grant skal spille filmens antagonist, skurken Jonathan Goldstein, melder Variety.

Den så langt utitulerte filmen regisseres av John Francis Daley og Chris Pine. Michelle Rodriguez og Sophia Lillis er klare for andre roller.

Spillet «Dungeons & Dragons», som spilles med papir, penn og terninger, ble lansert i 1974, og har blitt spilt av over 50 millioner mennesker. Under pandemien har fantasyspillet fått noe av en renessanse da mange har begynte å spille brettspill med hverandre – over nettet.

Så langt er lite om den kommende filmen kjent, eksempelvis er det uvisst om filmen skal utspille seg i spillets fantasyverden eller om den mer kommer til å kretse rundt selve spillaspektet.