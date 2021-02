Knut levde drømmelivet, men på innsiden hadde han det vondt

– Vi går i takt. Alle skal være med, det er viktig å holde det samme tempoet, sier Knut Rørtveit (26).

Han nikker taktfast og sakte før han snur hodet mot produsent og låtskriver Espen Gulbrandsen. Han nikker tilbake.

De har funnet tonen i det gamle hønsehuset på Ganddal. Dette er et musikkstudio som er i bruk både dag og natt.

– En gang kom Espen og banket på vinduet mitt halv ett på natta. Da sa han at jeg måtte komme bort og høre på noe, sier Rørtveit og ler.

Modellkarriere

I dag er det artisten Knut Rørtveit som snakker. Betydelig mer avslappet og glad enn det modellen Knut Rørtveit noen gang var.

Fra 2012 til 2016 levde Rørtveit det famøse «jetset-livet» mange drømmer om. Han poserte foran kamera, gikk opp og ned catwalken for store merker som Gucci, Comme des Garçons, Dior og John Galliano, for å nevne noen.

New York, Barcelona, London, Paris, Milano og Tokyo. Rørtveit kunne ha på seg 40 antrekk på en dag og motta betydelige honorarer. I en periode hadde han egen privatsjåfør som kjørte ham fra casting til casting.

Modelltilværelsen ble også til en egen miniserie som ble vist av Stavanger Aftenblad.

– I dette livet matet jeg et ego. Det var ikke sunt. Jeg tråkket over folk, kunne bli fryktelig sint og det handlet hele tiden om hvordan jeg kunne utnytte situasjonen til det beste for meg selv, sier Rørtveit i dag.

Det som først var et gjennombrudd ble senere til et sammenbrudd. Etter hektisk jobbing under Paris Fashion Week i 2016, dro Finnøy-gutten tilbake til Norge.

Han svarte aldri på forespørslene fra motehusene og agentene. Modellkarrieren tok en brå slutt.

– Jeg var en deprimert drittsekk som var likegyldig til alt, sier han.

Bipolar

Samtidig bar Knut på en hemmelighet. Som 18-åring fant han ut at han led av bipolar lidelse. En sykdom som kjennetegnes av store svingninger i humør og aktivitetsnivå.

– Jeg sa ingenting. Jeg hadde ikke lyst til at folk skulle se ned på meg eller synes synd på meg. Samtidig hadde jeg satt meg mål som jeg skulle nå. Jeg kunne ikke la noe sånt som dette stoppe meg, sier 26-åringen.

Opprinnelig begynte Rørtveit i en jobb som salgssjef etter at modellkarrieren tok slutt, men av hensyn til egen helse måtte han gi seg.

Det rolige livet på Ganddal senket stressnivået betraktelig. Samtidig begynte Rørtveit med behandling. Det hjalp på psyken. Det skulle likevel ta lang tid før han klarte å komme seg til hektene igjen.

Startskuddet

Her kommer Espen og hønsehuset inn i bildet. Gulbrandsen har vært aktiv i musikkmiljøet hele livet. Mest på si, som produsent og låtskriver for ymse artister.

På grunn av Rørtveits store musikkinteresse, hadde han hørt om navnet «Espen Gulbrandsen» i bransjen.

Da Rørtveit tilfeldigvis så produsenten på en kafé i 2019, gikk han inn for å presentere seg:

«Hei, jeg heter Knut. Jeg har det skikkelig kjipt for tida, men har lyst til å lage musikk».

– Det var både frimodig og modig. Han brettet ut om hvem han var, mimrer Gulbrandsen.

– Ble du skremt av det?

– Nei, jeg kunne se ideene hans for meg. Jeg forsto raskt at han hadde det som skulle til, sier Gulbrandsen.

Han forteller at Rørtveit ikke bare hadde et talent, men at han også viste stor arbeidsevne, ydmykhet og teammentalitet.

Hvordan kan det ha seg? Rørtveit som selv omtalte seg som en egoistisk drittsekk, som tråkket over andre for å nå målene sine?

I løpet av årene etter modellkarrieren, prøvde Rørtveit å se seg selv utenfra. Han måtte finne ut hvorfor han var så ulykkelig, til tross for at han hadde gjort det bra.

Trondheims unge jobbtalenter: Maria har alltid drømt å drive sin egen butikk, akkurat som sin far Trd.by er stadig på utkikk etter nye jobbtalenter. Denne uka har vi snakket med Maria Skavmo Karlsen.

Først da gikk det opp for ham at han sto alene. Truslene, de spisse albuene og den egoistiske tankegangen hadde gitt ham suksessen han var på jakt etter, men suksessen smakte ikke godt.

– Jeg tenkte tilbake på tiden da jeg spilte i band i tenårene. Da delte vi oppturer og nedturer. Det var samholdet jeg var på jakt etter, sier 26-åringen.

– Et felles prosjekt

Da samarbeidet med Gulbrandsen begynte, hadde Rørtveit skrevet ferdig to låter, mens omtrent 150 var uferdige.

Etter hvert vokste musikknetteverket. Via felles bekjente kom plateselskapet Nordic Records på banen.

Martin Underhaug var lysmann på en av Rørtveits konserter, i dag er han 26-åringens manager.

– Jeg gjør ikke en jobb for Knut, men vi ser på det som et prosjekt som vi driver sammen, sier Underhaug.

Selv har han kronisk migrene og kan, på lik linje med Knut, ha dårlige dager. Da gjelder det å være åpen og ærlig om helsa.

– Vi går i takt, det er jo det du pleier å si? legger Underhaug til.

Musikkplaner

Foreløpig har 26-åringen gitt ut to singler, «Chasing» og «Give Me a Sign», som til sammen har over 200.000 streams på Spotify. Førstnevnte havnet også på spillelista til 10 000 Starbucks-kafeer.

På fredag kommer den neste singelen, «Look at the sky». Flere andre singler enten klare eller under produksjon. Til høsten blir det muligens lansert et album.

– Vi håper selvsagt at musikken skal slå an. Det tror jeg at den kan gjøre, fordi Knut sitter på en unik historie. Han har mye mat å skrive om, sier Underhaug.

2020 skulle være året hvor Rørtveit fikk sette beina sine på flere av de mindre konsertscenene. På grunn av pandemien ble tiden brukt til studiojobbing i stedet.

Og selv om han er «soloartist», vet Rørtveit godt at han ikke lenger er alene.

– Jeg pleier å se på livet som et fjell. Du kan nå toppen alene, men det er mye bedre å gjøre det sammen med andre, sier han.