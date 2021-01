Robotene slippes løs – på Netflix

– Det er fantastisk å lage noe som kan ses i 190 land samtidig, sier regissør Mikael Håfström før premieren på «Outside The Wire» på Netflix, 15. januar.

En krigshistorie som er en antikrigshistorie. Slik beskriver han selv den nye filmen, som utspiller seg i år 2036.

I opptakten ser vi at en voldsomt krig har brutt ut i Øst-Europa, og amerikanske soldater og robotsoldater vokter grensene.

Hit kommer en ung amerikansk dronepilot for å smake på ekte militærliv, etter å ha vegret seg for å adlyde ordre under et intensivt droneangrep. Han må straks ut på oppdrag sammen med kaptein Leo (Anthony Mackie), som viser seg å være en avansert androide.

– Det føles spennende at handlingen utspiller seg i en fremtid som er rett rundt hjørnet. Vi har satt i scene et tenkt scenario med utgangspunkt i alt det teknologiske som skjer i krigsindustrien nå. De militære robotene vi har med i filmen ligger nær den virkeligheten vi befinner oss i ganske snart, mener Mikael Håfström.

Lang filmtradisjon

Arbeidet med visuelle effekter ble omfattende, dels for å skape troverdige krigsroboter – og ikke minst for å skape kaptein Leos utseende.

– Det var sikkert den lengste prosessen, han er det største science fiction-elementet i fortellingen. Vi ville at han skulle se ut som noe vi ikke har sett tidligere.

Ser vi bakover i filmhistorien, finner vi en lang tradisjon med roboter og androider som har uklare motiver. På spørsmål om hva slags forhold filmskaperen har til dette, svarer Håfström:

– Jeg har alltid vært mest interessert i sci fi-filmer som har en realisme man kjøper, som Ridley Scotts «Blade Runner». Den er fortsatt utrolig inspirerende med alt sitt menneskelige drama.

Spilte inn før korona

Mikael Håfström fikk et internasjonalt gjennombrudd med den Oscarnominerte «Ondskapen» i 2003. Siden har han jobbet mest utenlands, men i senere tid har han også vært hjemom og stått for TV-serien «Dirigenten» og thrilleren «Quick» på hjemmefronten.

– Mye har skjedd de siste 15 årene, verden er blitt mindre. Jeg holdt på med etterarbeidet på «Quick» da vi fikk grønt lys fra Netflix. Så da jobbet jeg med «Quick» på formiddagene, og forberedte parallelt denne filmen på ettermiddagene. Det var i Ungarn, der vi skulle spille inn, og det funket bra, sier Håfström og fortsetter:

– Vi hadde flaks og spilte inn før koronaen brøt ut. Siden dro jeg til Los Angeles med min svenske klipper Rickard Krantz. Vi flyttet en del rundt, men endte til slutt opp på Rickards kjøkken ettersom det ble forbudt å hyre kontorlokaler. Her klippet vi ferdig filmen.

Håper på bra lyd

Den svenske filmskaperens liv har i likhet med mange andres blitt satt på vent på grunn av pandemien. Han tror og håper at filmindustrien kan komme tilbake – og at publikum vil vende tilbake til kinoene – selv om strømmetjenestene har vokst seg sterkere i mellomtiden.

– Det er klart at jeg håper på å få lage film for det store lerretet igjen. Men det er også fantastisk å lage noe som kan ses i 190 land – samtidig. Vi får bare håpe at folk har store TV-skjermer og bra lyd, vi har lagt ned mye tid på lyd og visuelle effekter.

