Netflix-serien får en andre sesong

Den første omgangen av serien, som bygger på Henning Mankells romanfigur, hadde premiere i september i år. Expressen skriver at manuset til de nye episodene er ferdig, men at innspillingen ikke har innledet enda.

– Det som trekker meg til Wallander-rollen er at han står for den gode kraften i en kald og mørk verden, uttalte Adam Pålsson i et intervju i august. Der sa han også følgende om forskjellen på den eldre og den yngre Wallander:

– Min Wallander er på mange måter samme person, men det er klart at han er mer godtroende og naiv, om du vil. Han er ung og ikke så merket av livet, og han vil kjempe for rettferdighet for det lille mennesket.

Med Wallander-rollen går han i fotsporene til kjenninger som Rolf Lassgård, Krister Henriksson og Kenneth Branagh som alle har gestaltet den ikoniske krimhelten. I likhet med den sistnevnte BBC-innsatsen er det Wallander på engelsk som gjelder når produksjonsselskapet Yellow Bird UK har gjort en ny tapping for Netflix.

Ved siden av Adam Pålsson så vi Richard Dillane og Leanne Best i store roller i førstesesongen. Serien er skapt av Ben Harris og første runde ut bød på seks episoder.