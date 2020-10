Apple starter musikkvideokanal

Dermed er det duket for en kanal som skal vise musikkvideoer og annet musikkrelatert materiale – døgnet rundt.

Ifølge en pressemelding skal den nye kanalen vise «eksklusive nye musikkvideoer og premierer, skreddersydde segmenter og livekonserter – samt listetopper og gjester», melder Rolling Stone.

Som et eksempel på hva som skal vises, nevnes et eget program tilegnet Bruce Springsteen, med blant annet et eksklusivt intervju. Det skal på lufta 22. oktober, dagen før det nye albumet hans, «Letter to You», slippes.

Eksakt hva MTV, hvis varemerke ser ut til å stå modell for Apples nye satsing, mener om lanseringen, er så langt uklart da kanalen ikke har kommentert planene.