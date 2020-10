Angus Young samlet bandet igjen – nå er AC/DC klar til å kjøre på videre

Det australske heavybandet skapte overskrifter da de onsdag i sosiale medier la ut et bilde av bandbesetningen – og noe som tolkes til å kunne være en album- eller singeltittel: «Pwr Up», skriver Loudersound.

Samme to ord har dukket opp flere steder den siste tiden, blant annet i annonser i britiske aviser og utenfor Angus Youngs gamle skole, mens det nylig ble lagt ut en kort videosnutt på bandets reaktiverte Twitter-konto – med et blinkende lyn og lyden av en påslått gitarforsterker.

Det nye bandbildet viser at tre tidligere AC/DC-medlemmer er tilbake:

Bassist Cliff Williams (70), som pensjonerte seg i 2016, trommeslager Phil Rudd (66), som fikk sparken i 2015 etter å ha blitt dømt for drapstrusler og narkotikabesittelse, og vokalist Brian Johnson (72), som hoppet av i 2016 da hørselen begynte å skrante.

Med er naturligvis Angus Young (65), som grunnla AC/DC i 1973 sammen med sin avdøde bror Malcolm, og nevøen Stevie Young (63).

Nyeste album er «Rock or Bust» fra 2014. Det har også svirret rykter om at et nytt album allerede er innspilt, uten at det er blitt bekreftet.