«Hemmelig» Borat-oppfølger på vei – med rekordlang tittel

Ifølge nye meldinger har skuespiller og komiker Sacha Baron Cohen spilt inn en ny film som karakteren Borat – i smug.

Og ifølge et dokument som er sendt inn til fagforbundet Writers Guild of America, har filmen fått rekordlang tittel. Den skal nemlig hete «Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan», skriver The Film Stage.

Det var i forrige måned at folk brukte sosiale medier til å spre det glade budskap: Sacha Baron Cohen var ute og filmet i Los Angeles' gater – i full Borat-mundur.

For et par uker siden skrev også The Collider at Cohen har spilt inn en oppfølger til komedien «Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan» fra 2006.