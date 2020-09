Musikere kan studere strømming på universitetsnivå – åpner nytt studietilbud

Det er Universitetet i Sørøst-Norge (UNS) som starter dette studietilbudet, som vil gi 15 studiepoeng, i samarbeid med Notodden Bluesfestival. Det er gratis, og nett- og samlingsbasert.

– Vi har selv måttet omstille oss i denne perioden, og vårt eget Juke Joint Studio har vært en ypperlig arena for oss i forhold til dette. Nå vil flere få muligheten til å benytte seg av denne muligheten gjennom det nye studiet. Vi gleder oss over det gode samarbeidet vi har med USN. Å utnytte vår felles ekspertise og kompetanse gir mange spennende muligheter, sier festivalsjef Jostein Forsberg.

Mange musikere måtte lære seg å strømme live under koronakrisen, og for noen ble dette en alternativ og viktig inntektskilde. Kulturminister Abid Q. Raja applauderer det nye studiet, som han tror vil kunne gi kulturbransjen verdifull kompetanse for fremtiden.

– Koronaepidemien har på kort tid endret kultur- og konserttilbudet for artister og publikum. Jeg tror noen av disse endringene trolig har kommet for å bli, sier Raja, som er glad for at Universitetet i Sørøst-Norge «har sett hvilken utfordring dette innebærer for bransjen».

Studietilbudet retter seg mot alle som jobber med konsertproduksjon som musiker og arrangør, eller andre i kultursektoren som er rammet av koronaepidemien.

– Studiet er et svar på kulturbransjens behov for tidsriktig kompetanse i den nye virkeligheten sektoren er på vei inn, i og ruster bransjen for en ny tid, hvor fysiske konserter blir utfordret av digitale opplevelser, sier Bård Gunnar Moe, universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge.