Storfilmen fikk endelig premiere: Tar soleklar kino-tet

Christopher Nolans mye imøtesette storfilm fikk premiere 28. august og har så langt hatt et totalt besøk på hele 45 806.

Den ferske dramathrilleren har skuespillere som John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki og Aaron Taylor-Johnson om bord og er den første internasjonale filmen i denne skalaen som melder seg etter koronanedstengingen. Følgelig er forventningene store til thrilleren som har handling som sneier innom både internasjonal spionasje, tidsreiser og evolusjon.

«Star Wars» kommer til «The Sims» «Star Wars» dukker opp overalt – nå også snart i dataspillet «The Sims 4», melder spillgiganten EA.

Andreplassen på listen er det «Tottori – sommeren vi var alene» som tar. Familiefilmen er sett av totalt 28 322 kinogjengere siden premieren 7. august. Helgens besøk var på 5 224.

Gerard Butler-filmen «Greenland» legger seg på tredjeplass. Katastrofefilmen har nå et totalt besøk på 24 003, og denne helgen var det 3 989 personer som løste billett. «Greenland» hadde premiere 14. august.

Netflix-serie legges ned Netflix-serien «Altered Carbon», der vi blant annet har sett svenske Joel Kinnaman i hovedrollen, legges ned.

«Knerten og sjøormen» legger seg på fjerdeplass etter helgen. 2 249 personer ville se familiefilmen – som kan skilte med et totalt besøk på 120 493 siden premieren 3. juli.

«Brannmann Sam – klar for opptak får æren av å avslutte topp fem med et besøk på 2 080. Det totale besøket her er 9 080, fremgår det av kinotoppen om filmen som fikk premiere 14. august.