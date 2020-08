Avslører første artist til Uka 2021

– Hele kulturbransjen går en uforutsigbar tid i møte, men vi planlegger likevel for festival neste høst. Det blir Uka 2021, skriver festivalen i ei pressemelding.

De annonserer nå at Astrid S som tar med seg World Tour Part One kommer til Uka-21.

Podkast: Jennys tinderdate løy om alderen: - Han kunne vært faren min Hva gjør du når daten ser annerledes ut enn på bildene vedkommende har på Tinder?

Utsetter turneen

Astrid S markerte seg tidlig i karrieren som en kommende stjerne, og er kjent for låter som «Hurts So Good», «2 AM» og «Think Before I Talk». I 2015 vant hun to priser under P3 Gull, før hun året etter vant Spellemannsprisen i 2016 for årets nykommer.

Som mange andre i artistbransjen har korona-restriksjoner gjort at Astrid S har valgt å utsette den planlagte turneen sin til høsten 2021.

– Jeg må dessverre, som mange andre, utsette turneen i høst. Sikkerhet og helse kommer først! Gleder meg til å spille for dere neste år, sier Astrid S i pressemeldinga.

For første gang

Tidligere har ikke Uka sluppet artister utenom Ukeåret. I år gjør de et unntak.

– Det er utrolig gøy å få muligheten til å slippe en konsert allerede nå, så vi endelig kan begynne å glede oss til oktober 2021. Det at det er Astrid S, en artist som vi vet mange ønsker seg til Uka, gjør det ekstra morsomt. Jeg gleder meg til å se en skikkelig folkefest i Storsalen, sier Ukesjef i 2021, Max Meinich.

– Kommer dere til å slippe flere artister før neste år?

– Det må dere vente for å se. Grunnen til at vi slipper første artist tidligere i år er fordi vi så at vi hadde muligheten, legger han til.

Astrid S skal spille to konserter i Storsalen under Uka i oktober 2021.