Affleck og Keaton spiller Batman igjen

Det skjer når en kommende film om den kjappe The Flash skal se dagens lys. Ifølge regissøren Andy Muschietti, som regisserte Bill Skarsgård som skremmende klovn i «It»-filmene, fikk Affleck manuset for en ukes tid siden – og han har allerede takket ja.

– Han blir en viktig del av filmen, og interaksjonen og relasjonen mellom Barry (The Flash) og Afflecks Wayne kommer til å nå et emosjonelt nivå som vi ikke har sett før, sier Muschietti til Vanity Fair.

Hun tar over Diana-rollen i «The Crown» Den australske skuespilleren Elizabeth Debicki trer inn i rollen som prinsesse Diana i femte- og den avsluttende sjette sesongen av Netflix-serien «The Crown».

Helt hvordan det skal foregå, vites ikke, men når Ezra Miller igjen skal spille The Flash er det i en film som utforsker parallelle superheltunivers. Dette muliggjør også et comeback for Michael Keatons Batman. Han spilte som kjent den mystiske og kappekledde superhelten i Tim Burtons film fra 1989.

Det planlegges for premiere av «The Flash» i 2022.