TVNorge med mye humor og mange egenproduksjoner i høst

– Gjennom et fantastisk samarbeid med det norske produksjonsmiljøet har vi, til tross for alle restriksjonene det siste halve året, klart å sette sammen et sendeskjema som er omtrent nøyaktig slik vi hadde planlagt før koronaen, sier Austvoll Jensen videre.

På høstmenyen står en ny Ylvis-satsing, «Masterchef» og jakt på Norges smarteste kjendiser, fremgår det av pressemeldingen.

Det er også laget en erstatter til populære «Ex on The Beach», der sesong fire er på vent.

-«Singletown» vil, sammen med en egen sommerversjon av «Ex and the City», forhåpentligvis dekke festreality-fansens behov, sier Discovery-sjefen – som frister med mye norsk humor på høstmenyen.

Musikal om prinsesse Diana setter kursen mot Netflix Musikaloppsetningen «Diana The Musical» blir en del av utbudet på Netflix neste år – før den får offisiell premiere på Broadway, melder BBC.

Norsk humor

Det nye Ylvis-programmet har fått tittelen «Ylvis på holmen», og brødrene Ylvisåker tar her med seg Magnus Devold og Calle Hellevang-Larsen på moroa.

Fire år er gått siden humorlagets femte og foreløpig siste runde «I kveld med Ylvis», programmet som ga brødreparet et internasjonalt gjennombrudd takket være låten og musikkvideoen «The Fox».

Humor blir det også når Jon Almaas og Henriette Steenstrup skal jakte på landets smarteste kjendis i et flunkende nytt konsept.

I humordrama-gata kommer serien «Basic bitch» uten en eneste mannlig hovedrolleinnehaver om bord.

Se også opp for nye runder med «Thomas Giertsen: Helt perfekt», «Brille» og «Kongen befaler». «Jan Thomas og Einar blir venner» fortsetter – og i tillegg dukker programmet «Jan Thomas’ verden» opp.

Nå har Walt Disney droppet et av underholdningsbransjens mest kjente merkenavn Walt Disney har gjort ende på et av underholdningsbransjens mest kjente merkenavn, 20th Century Fox.

Fartsfylte premierer

På premieresiden merker vi oss «Top Gear Norge» samt Synnøves Skarbøs nye ryddeprogram: «Synnøve rydder opp – kjendis».

Nye sesonger med «71° nord», «Åndenes makt» og «Norske rednecks i Syden» er også på vei, og Discovery fortsetter dekningen av Eliteserien og OBOS-ligaen på Dplay, TVNorge og Eurosport Norge, fremgår det av pressemeldingen.

Det håpes også på mange seere når «Masterchef» går på lufta. Amatørkokk-konkurransen har i mange år herjet på skjermene i ulike tappinger verden over, men den norske varianten skal smis over samme lest som den australske, fremgår det fra kanalhold.

Dommerpanelet utgjøres av Lise Finckenhagen, Jonathan Romano og Maj-Britt Aagaard.