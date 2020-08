Nykommeren «Greenland» tar tet på kinotoppen

I helgen løste totalt 6547 kinogjengere billett til spenningsfilmen «Greenland», som har regi av Ric Roman Waugh og manus av Chris Sparling. Ved siden av Butler møter vi Morena Baccarin, David Denman, Hope Davis, Holt McCallany og Scott Glenn i rollene, og historien følger en desperat familie som prøver å komme seg i sikkerhet i dét en komet truer med å ødelegge store deler av kloden.

Hun tar over Diana-rollen i «The Crown» Den australske skuespilleren Elizabeth Debicki trer inn i rollen som prinsesse Diana i femte- og den avsluttende sjette sesongen av Netflix-serien «The Crown».

Forrige ukes kinovinner «Tottori. Sommeren vi var alene» legger seg på andreplass etter helgen, med 3662 besøk. Totalt har 12 052 publikummere tatt turen for å se Arild Østin Ommundsen og Silje Salomonsens ferske film for hele familien.

Ytterligere to nykommere dukker opp på henholdsvis tredje- og fjerdeplass: «Brannmann Sam – klar for opptak» lokket til seg 2496 publikummere, mens det romantiske dramaet «I Still Belive» kan skilte med et besøk på 1495.

Nå har Walt Disney droppet et av underholdningsbransjens mest kjente merkenavn Walt Disney har gjort ende på et av underholdningsbransjens mest kjente merkenavn, 20th Century Fox.

Sommerens store kinovinner, «Knerten og sjøormen», må denne gangen nøye seg med en femteplass på kinotoppen etter helgen, med 1446 besøk. Hele 113 533 publikummere har totalt sett Tove Undheims spillefilmdebut som regissør.