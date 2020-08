Madonna har et filmprosjekt på gang

Artisten har selv annonsert nyheten i en video på Instagram, der hun skriver:

«Hva gjør du når du sitter hjemme og ikke kan dra noe sted fordi du sliter med flere skader? Skriver manus med Diablo Cody om …»

Teksten følges av en hærskare emojier som antyder at prosjektet kan være i den musikalske gaten. Innlegget byr også på en video av tospannet sittende i en sofa.

I løpet av karrieren har Madonna (61) rukket å figurere i mange filmer, alt fra spillefilmen «Desperately Seeking Susan» (1985) til dokumentaren «Madonna: Truth or Dare» som beveget seg på innsiden av 1991-turneen hennes.

Diablo Cody kunne ta imot Oscar i kategorien beste manus for «Juno» i 2007. Siden har hun skrevet og produsert filmer som «Jennifer's Body» (2009), «Young Adult» (2011) og «Tully» (2018).

Tidligere i år kom meldingene om at Madonna slet med hofter og knær under turneen, hvor hun også opplevde en fallulykke. Hun måtte avlyse en rekke konserter, og i mai meldte artisten at hun også hadde vært syk med koronaviruset.