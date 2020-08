Jakten på Ringnes-Ronny

Byas har jaktet ned et av Norges største musikkfenomener akkurat nå. Ringnes-Ronny svarte oss, til slutt.

– Det er umulig å finne ut hvem jeg er

Russelåter som er på kanten, fulle klubbkvelder, God Morgen Norge og bøttehode er stikkord for det mystiske musikkfenomenet som er Ringnes-Ronny. Med en forkjærlighet for alt som er harry, skamløst og oppbrukt har han klatret opp på hitlistene i Norge og Sverige. Uten at de etablerte musikkanmelderne helt har fått med seg hva som egentlig har skjedd.

Låtene er enkle og fengende. En ode til den norske fylla. En ode til GUTTA-stemning og sørstatsflagg i fjorden, eller som mange vil si:

En ode til den norske sommeren.

Staysman: – Han er en sterk stemme for rånerne

I skrivende stund har Ringnes-Ronny tre låter på Norway Top 50-lista til Spotify. Én av dem, «FREDAG», er med Staysman & Lazz, en rølpeduo bestående av Stian Thorbjørnsen og Lasse Jensen. Låten har per nå 5,7 millioner streams i løpet av et par måneder, og begge månedene ble tilbrakt på VG-lista topp 20.

Staysman & Lazz har vært i fest, rølpe -og russegamet i en årrekke og Thorbjørnsen ser stort potensial i det vi kan anta er en unggutt:

– Hvorfor er rølpen så populær?

– Jeg har drevet med dette i snart ni år og det jeg ser er at Ringnes-Ronny er en del av en ny generasjon som treffer det samme publikumet som D. D. E og Vassendgutane gjorde. Altså de på bygda, sier Staysman.

– Men Ringnes-Ronny topper jo hitlistene også?

– Norge er jo en eneste stor bygd. Det er mange Volvoer der ute.

– Hva synes du om Ronny da?

– Jeg tuller ofte med at Ronny er min Isah, hvis jeg er Karpe, men første gang jeg møtte ham hadde han allerede nådd meg i antall streams. Men han er jo gutten min. Han har en sinnssyk visjon og jeg synes det er kult at det kommer en ny generasjon rølpere.

– Hva tenker du om anonymiteten?

– Han har jo sagt selv at han ikke driver med musikk for å bli kjent. Det kan jeg forstå. Det er enklere å gå på byen, treffe venner og slikt. Mange misforstår og tror man tar på seg maske fordi man ikke står for musikken, men dette er hardtarbeidende folk, som tar jobben sin seriøst.

– Hvem er Ringnes-Ronny?

– Han er en sterk stemme for rånerne på bygda.

Tilbake til Ringnes-Ronny

Mens Deadmau5 og Daft Punk har kastet maskene til fordel for kjendislivet, henger Ringnes-Ronny i studio med Staysman og Lothepus med bøtte på hodet.

Artisten vil ikke si noe om hvem han er og hvor han kommer fra.

Byas vet litt, men ikke alt.

Christine Dancke: – Kommet for å bli

Christine Dancke har lenge vært P3’s musikkprofil nummer uno. Hun har i en årrekke fulgt med på hva som beveger seg på topplistene og i undergrunnen. Fenomenet Ringnes-Ronny er hun godt kjent med, men hun er ikke superfan av russelåtene han har laget. Dette til tross for at hun tror Ringnes-Ronny og hans budskap er kommet for å bli:

– Hvorfor har han klatret så fort opp på hitlistene?

– Jeg tenker at det kan være fordi musikken er fengende for mange og musikk som har et tydelig bruksområde i settinger med god stemning i fokus.

– Tror du rølpe -og anonymitetskonseptet er kommet for å bli?

– Jeg tror at rølp- og anonymitet ikke har spesielt mye med hverandre å gjøre, snarere tvert imot nesten? Det å være anonym har de siste årene vært en DJ- og produsentgreie ofte, mens de mer «rølpete» artistene ofte har vært veldig synlige med fjes. Når det gjelder musikken, så tror jeg den vil være med oss så lenge folk liker å lytte til den. Og det tror jeg er lenge.

La oss høre med Ronny.

Jakten på Ringnes-Ronny går mot en slutt.

*Fin klassisk musikk spilles i bakgrunnen*

I en tid hvor alle vil bli sett, er det smått ironisk at en mann med bøtte på hodet blir sett mer enn resten av oss. Men kanskje det er det vi trenger? En redning fra utallige timer av å se på andres ansikter på en skjerm, når det vi egentlig trenger er en bøttehode-mann på en scene.

Men hvorfor gjemmer han seg? Fordi vi må jakte han.

Ringnes-Ronny lever blant oss, som en vanlig mann i vanlige klær. Kanskje du sitter ved siden av han på bussen en dag, eller så er han en av dem som sniker foran deg i køen til utestedet, for så å beklage seg etter stygge blikk fra deg og gjengen din. Han trekker seg rolig tilbake i køen, og forblir anonym.

Men først og fremst forblir han Ringnes-Ronny.