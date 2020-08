Anniken Jørgensen romandebuterer

Fortell kort om hva som ledet fram til denne utgivelsen.

– «Og så kom regnet» er en bok som ble til da jeg startet å skrive dagbok. Dagboken ble så viktig for meg at jeg tenkte at dette er noe – det er noe her – og ut ifra det begynte jeg å legge til mer, lage situasjoner som aldri har skjedd, men med ekte følelser. Slik ble Natalie til, mitt alter ego om man kan si det slik.

Hvor har du hentet idé og inspirasjon til denne utgivelsen?

– Meg selv.

Hvorfor vil du at vi skal lese denne boken?

– Den er viktig. «Og så kom regnet» handler om tap, angst, vennskap og kjærlighet. At alle kanskje er litt fucka, og at selv om livet ofte går ganske rett fram, så snubler man mye på veien. Det gjør vi alle, og det er viktig å prate om.

Fortell kort hva det er vi får når vi leser boken din. Blir vi opplyst, er det underholdning – eller får vi samfunnskritikk?

– Når man leser «Og så kom regnet» får man et innblikk i Natalies liv. Livet som skulle gå på skinner, fordi hun rett og slett har fått alle forutsetningene for det i verdens rikeste land. Men slik er det ikke alltid. Natalie får det på en eller annen måte ikke helt til. Hun har en klump i magen, og sliter med å gjøre de tingene alle andre gjør så enkelt.

Hva er det fineste noen kan si om denne utgivelsen?

– At den er vakker.

Hvem håper du skal lese den? Og har du en drømmeleser?

– Jeg har ingen drømmeleser, men jeg håper alle vil lese den.

Hvordan har du feriert i år – tar du fri fra skrivingen nå?

– Ferie? Har ikke hatt ferie siden jeg var 12. Jeg jobber alltid med noe, og jobber jeg ikke med noe, så jobber jeg med meg selv.

Hvor viktig er bøkene i en tid hvor landet fortsatt er nokså nedstengt?

– Jeg har lest mye i disse tider, og bestilte faktisk en hel eske med bøker nå nylig! Denne esken har jeg snart klart å lese meg igjennom, tro det eller ei, i en hektisk hverdag.

Er du bekymret på bøkenes vegne?

– Aldri.

Hva leser du selv akkurat nå?

– Akkurat nå leser jeg «Bildet av Dorian Gray» av Oscar Wilde.