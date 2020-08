De neste ukene vil flere millioner verden over høre musikken til Daniel

Giganten Coca-Cola er kjent for sine storslåtte reklamefilmer, og en av deres seneste er intet unntak.

Den nye reklamefilmen «Open Up Like Never Before» blir vist verden rundt, og det med et lite stykke Norge og Trondheim i seg.

Musikken i reklamefilmen, en versjon av 60-tallsklassikeren «San Francisco», er det nemlig trondheimsbaserte Daniel Herskedal som står for. Det var Dagbladet som omtalte saken først.

- Tanken på at millioner, kanskje milliarder av mennesker skal høre meg spille på TV, kino og Youtube de neste ukene er ganske vilt, sier Herskedal.

Se reklamefilmen lenger ned i saken.

Laget musikken til Brad Pitt-film

Herskedal er opprinnelig fra Molde, men studerte her i Trondheim. Nå har han flyttet hit permanent sammen med kjæresten, som også er musiker.

- Det er mye for oss å gjøre, vi føler oss velkomne og nyttige som artister her, smiler Herskedal.

Han har jobbet som både musiker og komponist siden studietida, og har laget musikk til både film, orkester og bestillingsverk til festivaler. I sommer slapp han også sin første soloplate.

Tidligere har han stått for filmmusikken til «The Last Black Man in San Francisco» fra 2019, en film produsert av Brad Pitt - og som for øvrig er en av favorittfilmene til Barack Obama.

- Filmen fikk mye oppmerksomhet i USA og San Francisco siden den var spilt inn der. Men produksjonen og klippinga ble gjort i LA, og det er der Coca-Cola holder til. Jeg antar at de sikkert må ha sett filmen og likt det de hørte.

«I alle land der det er en skjerm»

For da Coca-Colas forespørsel kom, visste ikke Herskedal hva han skulle tenke.

- Det var en stor sjanse. Jeg tenke jeg var én av mange som de vurderte, men skjønte etter hvert at de ikke hadde andre i kikkerten. Det var utrolig stort.

Nå skal Facebook vise musikkvideoer Skal ha fått avtale med tre store plateselskap.

Reklamefilmen vises ifølge Herskedal verden over, «i alle land der det er en skjerm».

- Det er en skikkelig tillitserklæring. Coca-Cola kan velge akkurat hvem de vil fra øverste hylle.

- Hva betyr noe sånt for karrieren?

- Det er vanskelig å si. Men det gir stor publisitet, en så stor kanal som man kan få. Og i tillegg er det en fin reklamefilm med et bra budskap. Jeg håper det fører til flere samarbeid.

Kjærkomment i koronatid

Som for mange andre musikere har også pandemien stukket kjepper i hjulene for Herskedal. Han var på turné med bandet sitt i Europa da koronautbruddet kom for alvor, og skulle egentlig på USA-turne rett etterpå. Det ble det aldri noe av, og musikeren anslår at det vil se ganske mørkt ut i alle fall et år framover.

- Heldigvis er jeg komponist i tillegg til å være turnerende musiker, og har framskyndet prosjekt jeg egentlig skulle gjøre i høst. Det er frustrerende å se bransjen smuldre opp, medgir Herskedal.

Denne typen musikk har vi hørt mest på under koronaperioden Et internasjonalt forskernettverk arbeider nå med å kartlegge hva slags musikk vi lytter til under koronapandemien – og hvilken rolle musikken spiller i våre liv.

Timingen for forespørselen til Coca-Cola kunne derfor knapt ha passet bedre, selv om musikeren ikke vet hvor mye penger det potensielt ligger i et sånt oppdrag.

- Det er uansett en stor mulighet til å nå ut med musikken min til flere, og å få nye muligheter videre. Og det har en enorm verdi i seg selv.

Og ifølge Coca-Colas produksjonsselskap kan det bli flere muligheter senere:

- Daniel er nå en av våre foretrukne musikkomponister og vi ser fram til å jobbe med ham igjen på mange flere prosjekter, sier Leon Hamilton fra SMC Group om den norske artisten i en pressemelding.