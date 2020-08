Fansen ønsker Hayden Christensen tilbake i «Star Wars»-universet

Da ryktene begynte å gå om at det var en sjanse for at Christensen kunne bli kallet til å gjøre samme rolle på ny i den kommende serien viet Obi Wan Kenobi (Ewan McGregor) på strømmetjenesten Disney+, foretok nemlig Radio Times en spørreundersøkelse.

Over to tusen lesere svarte, og hele 94 prosent av dem var udelt positive til å se Hayden Christensen tilbake i en eventuell Anakin-rolle.

Populær TV-serie blir film Den britiske TV-serien «Luther», der Idris Elba spiller hovedrollen, sikter seg inn mot filmlerretet.

Skuespilleren, i dag 39 år, akslet rollen som den unge Jedi-ridderen som tok skrittet over til den mørke siden og ble en Sith. Det skjedde i « Star Wars: Episode II – Attack of the Clones» fra 2002, og fulgte opp i «Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith» tre år senere.

Innsatsen innbragte ham to Golden Raspberry-priser, mens filmanmelderen i The Guardian kalte den «treaktig» og like flat som EKG-en til en pasient med hjertestans. Videre lød det i énstjernerskritikken:

«Som skuespiller må Christensen vise frem den grusomme spiren av ondskap inni seg. Og hvordan gjør han dette? Ved å vippe hodet ned, se opp gjennom senkede bryn og gi det umiskjennelige inntrykk av at han er veldig, veldig tverr. Hvis prinsesse Diana hadde gått til den mørke siden, ville hun sett omtrent slik ut».

Etter dette holdt Christensen seg unna galaksen langt, langt borte helt til fjorårets «Star Wars: The Rise of Skywalker». Der er han å høre et kort øyeblikk – som Anakin Skywalker. Stemmen hans som Darth Vader ble nemlig dubbet, av James Earl Jones – som gjorde det samme i de tre originalfilmene.